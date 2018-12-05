Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “2019 Yılı Para ve Kur Politikası” metnini yayınladı. Metinde “Para politikası enflasyonu hedefe yaklaştıracak şekilde oluşacak.” ifadesi yer aldı.

TCMB'den yapılan açıklamada "Enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde korunmuştur." denirken, enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığı her iki yönde 2 yüzde puan olarak korundu.

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceğinin belirtildiği metinde, "Döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır." ifadeleri dikkat çekti.

TCMB, "Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda ise TCMB para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi verecektir. TCMB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edecektir." dedi.

8 TOPLANTI YAPILACAK

2019 yılındaki PPK toplantısı sayısı 8 olarak açıklandı. Kurulun vereceği karar ve gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılması iletişim politikasının temel önceliklerinden birisi olacağı söylendi.

Mali disiplinin enflasyonla mücadele açısından büyük önem taşıdığının altını çizilirken, "Bu nedenle para politikası ile maliye politikası arasındaki eşgüdüm enflasyonla mücadele ve makroekonomik dengelenme açısından büyük önem taşımaktadır. Makro politikaların ve yapısal reformlar konusunda atılacak adımların etkin bir iletişimle enflasyona odaklı ve eşgüdüm içinde oluşturulması para politikasının hareket alanını genişleterek enflasyonla mücadeleye önemli

bir destek verecektir" ifadeleri kullanıldı.

2019 YILI DÖVİZ VE TL LİKİDİTESİ YÖNETİMİ

TCMB tarafından paylaşılan raporda 2019 yılına ilişkin döviz ve TL likiditesi yönetimiyle ilgili politika çerçevesi de paylaşıldı. Metin şöyle:

Küresel para politikaları gelişmeleri, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik risk iştahındaki oynaklıklar 2019 yılı için yukarı yönlü risk unsurları arasında ön plana çıkmaktadır.

Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel fonlama aracı olarak kullanılmaya devam edilecektir.

Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde, teklif ve teminat yönetiminin kolaylaştırılması ve likiditenin haftanın günlerine dengeli dağılımının sağlanması amacıyla vadeleri 6 - 10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir.

TCMB nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar ABD doları limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkânı sağlanmaya devam edilecektir.

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