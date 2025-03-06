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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - Para Haberleri

        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e düşürdü. Böylece 3 toplantı üst üste 250'şer baz puanlık indirim kararı alınmış oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:51
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        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
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        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK beklentilere paralel bir şekilde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42.5'e düşürdü.

        Böylece aralık toplantısında Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararı alan Merkez Bankası politika faizini 3 toplantı üst üste 250 baz puan indirmiş oldu.

        "ANA EĞİLİM GERİLEDİ"

        PPK'dan yapılan açıklamada ocak ayındaki yükselişin ardından şubat ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği ifade edildi.

        Bu dönemde temel mal enflasyonunun görece düşük seyrini koruduğu belirtilen açıklamada "Hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir" denildi.

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        "ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞME SERGİLEMEKTE"

        Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulanan karar metni şu şekilde devam etti:

        "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir."

        SONRAKİ TOPLANTI 17 NİSAN'DA

        Merkez Bankası bir sonraki faiz kararını 17 Nisan'da açıklayacak.

        PPK TOPLANTI TARİHLERİ
        17 Nisan 2025
        19 Haziran 2025
        24 Temmuz 2025
        11 Eylül 2025
        23 Ekim 2025
        11 Aralık 2025
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