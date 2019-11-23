Motorin fiyatı 6 kuruş düşecek. Salı gününden itibaren uygulanacak indirimin nedeni ise uluslararası piyasada motorinin ton fiyatının düşmesi ve dolar kurunun gerilemesi.
Motorinin ton fiyatının 5 dolar düşerek 590 dolara gerilemesi ve dolar kurunun 5.80 üzerinden 5.70 TL'ye düşmesi Türkiye'deki araç sahiplerine indirim olarak yansıyacak.
Devletin eşel mobil sisteminden kaynaklı 1 kuruşluk ÖTV alacağının düşülmesinin ardından pompada 6 kuruş indirim yapılacak. Böylece İstanbul'da motorinin fiyatı ortalama 6.55 TL seviyesinden 6.50 altına gerileyecek.
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