Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiMadencilikSon dakika! MTA'dan altın hamle
ABONE OL

MTA'dan altın hamle

Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gramı, tüm zamanların rekorunu kırarak 438 liraya kadar çıktı. Bu gelişme, altın arama ve üretim faaliyetlerine yönelik girişimleri ve çalışmaları hızlandırdı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü de “altın” bir hamleye hazırlanıyor. MTA, Özbekistan ve Sudan’da maden arama ruhsatları almıştı. Bölgede, bir süredir maden ve altın rezervinin saptanmasına yönelik teknik çalışmalar yapılıyordu. MTA, bu çalışmalar ışığında belirlenen bölgelerde, “nokta atış” yaparak sondaja başlıyor. Hedef, başta altın olmak üzere değerli madenlere ulaşmak. Türk ekonomisine destekte bulunmak.

altın

MTA, birkaç yıl önce Sudan ve Özbekistan’da maden arama ruhsatları aldı. Ardından harekete geçildi. Maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgelerin saptanması için bu ülkelerde bazı yüksek düzeyli çalışmalar yürütüldü. İlki, Özbekistan’da yapıldı. MTA ekibi ve uçağı, ölçümler gerçekleştirdi. Ruhsat sahasında, uçuş ile tarama işi yapıldı.

MTA’nın, bir diğer sahası olan Sudan’da (özellikle altın bulmak için) da benzer bir çalışmanın gerçekleştirdiği, ruhsatlar çerçevesinde bölgelerin MTA’nın sahip olduğu olanaklar tarandığı ifade edildi. Kaynaklar, bu çalışmanın maden potansiyelinin belirlenmesinde kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Özellikle, havadan jeofizik çalışmaları, bölge jeolojilerinin görülmesine, rezervlerin yoğun olduğu bölgelerin tespit edilip alanların daraltılmasına büyük olanak sağladı” dedi.

SONDAJ SÜRECİ

Elde edilen veriler doğrultusunda bazı haritalar oluşturuldu. MTA, bu çalışmalar ve veriler ışığında belirlenen bölgelerde, “nokta atış” yaparak sondaja başlıyor. Hedef, başta altın olmak üzere değerli madenlere ulaşmak ve ülke ekonomisine destek olmak.
Kaynaklar, altının hızlı bir tırmanışa geçtiğini, yükselme eğiliminin süreceğine yönelik de sinyaller geldiğini belirterek, “Bu dönemde altın arama ve üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin desteklenmesi için çok uygun bir fiyat söz konusu” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik
ENERJİPetrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik
ABD'de 40 petrol şirketinin varlık değeri 48 milyar dolar azaldı
ENERJİABD'de 40 petrol şirketi eridi!
Petrol uzmanı Dr. Palaz: ABD'li Chevron ile bölgede pozitif gelişmeler olabilir
ENERJİ"ABD'li Chevron ile bölgede pozitif gelişmeler ...
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
ENERJİElektrikte lisans yönetmeliğinde değişiklik
Avrupa Yatırım Bankası'ndan BOTAŞ'a 270 milyon dolarlık kredi
ENERJİBOTAŞ'a 270 milyon dolarlık kredi
Brent petrol yeniden yükselişte
ENERJİBrent petrol yeniden yükselişte
Brent petrol yeni haftaya artışla başladı
ENERJİBrent petrol yeni haftaya artışla başladı
Türk şirket Rus LPG firmasını satın aldı
ENERJİTürk şirket Rus LPG firmasını satın aldı
Elektrik faturalarına 'yeşil işaret' geliyor
ENERJİElektrik faturalarında yeni dönem
Bakan Karaismailoğlu: 30 dakikalık mesafe 7 dakikaya inecek
ENERJİBakan Karaismailoğlu: 30 dakikalık mesafe 7 dakikaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X