Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

MTA, birkaç yıl önce Sudan ve Özbekistan’da maden arama ruhsatları aldı. Ardından harekete geçildi. Maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgelerin saptanması için bu ülkelerde bazı yüksek düzeyli çalışmalar yürütüldü. İlki, Özbekistan’da yapıldı. MTA ekibi ve uçağı, ölçümler gerçekleştirdi. Ruhsat sahasında, uçuş ile tarama işi yapıldı.

MTA’nın, bir diğer sahası olan Sudan’da (özellikle altın bulmak için) da benzer bir çalışmanın gerçekleştirdiği, ruhsatlar çerçevesinde bölgelerin MTA’nın sahip olduğu olanaklar tarandığı ifade edildi. Kaynaklar, bu çalışmanın maden potansiyelinin belirlenmesinde kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Özellikle, havadan jeofizik çalışmaları, bölge jeolojilerinin görülmesine, rezervlerin yoğun olduğu bölgelerin tespit edilip alanların daraltılmasına büyük olanak sağladı” dedi.

SONDAJ SÜRECİ

Elde edilen veriler doğrultusunda bazı haritalar oluşturuldu. MTA, bu çalışmalar ve veriler ışığında belirlenen bölgelerde, “nokta atış” yaparak sondaja başlıyor. Hedef, başta altın olmak üzere değerli madenlere ulaşmak ve ülke ekonomisine destek olmak.

Kaynaklar, altının hızlı bir tırmanışa geçtiğini, yükselme eğiliminin süreceğine yönelik de sinyaller geldiğini belirterek, “Bu dönemde altın arama ve üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin desteklenmesi için çok uygun bir fiyat söz konusu” dedi.