Beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş'tan acı haber geldi. Ünlü modacı bugün hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Yerlitaş dün bu paylaşımı yapmış ve "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim, bende kal #evdekal" notunu düşmüştü.

Ünlü modacı son olarak katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:

İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı ‘hemen ameliyat’ dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım.

NUR YERLİTAŞ HAKKINDA

Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 tarihinde İstanbul Vefa’da doğdu.

80li yıllarda Paris’ten, Milano’dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başlamış.

Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can, Petek Dinçöz ve Seda Sayan gibi isimlerin sahne kostümlerini tasarlamıştır.