Rubato solistine uyuşturucu ticareti suçlamasından gözaltı! 0:00 / 0:00

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı bulunan Özer Arkun’un Üsküdar’daki evine operasyon düzenledi.

Emrah Doğru'nun haberine göre, şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlının işlemleri sürüyor.

KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULAMIŞTI

Habertürk'ün gündeme getirdiği olayda, Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un 2019 yılında evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darbettiği ortaya çıkmıştı.

Arkun'un şiddete uğradığını söylediği kız arkadaşı, olay günü yaşadığı dehşeti çektiği bir video ve fotoğraf ile birlikte savcılığa ileterek şikayetçi oldu.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kız arkadaşına 2019’da şiddet uygulayarak, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Arkun hakkında, "silahla kasten yaralama", "basit cinsel saldırı, "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Arkun'un yargılanmasına geçtiğimiz aylarda başlandı.