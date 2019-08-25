Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK´lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
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