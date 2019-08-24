Son dakika: Türkiye Pençe-3 ile ne yapıyor? Abdullah Ağar: Türkiye terör ağını yırtıyor! - Haberler

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklama ile 23 Ağustos itibariyle Irak'ın kuzeyinde Sinat-Haftanin bölgesinde yuvalanan bölücü terör örgütüne yönelik olarak Pençe 3 Harekâtı başlatıldı.

Pençe 1 ve 2 harekâtlarının ardından atılan bu adımın gerekçesini ve önemini Strateji Uzmanı Abdullah Ağar HABERTÜRK okurları için değerlendirdi. İşte Ağar'ın bölgeye ilişkin dikkat çeken yorumları...

"ŞIRNAK'IN KARŞISINA GEÇİLDİ"

"Türkiye, Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarını Hakkâri'nin karşısında bulunan Metina, Avaşin, Zap ve Hakurk bölgesine yönelik gerçekleştirmişti. Dün başlayan Pençe 3 Harekâtı ise Şırnak'ın karşısında yer alan Sinat ile Haftanin alanlarına yönelik atılan bir adım oldu.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN 2 GÜZERGÂHI VAR"

Terör örgütünün Türkiye'ye geçişinde kullandığı iki ana güzergâh vardı. Bunlardan biri Zap-Hakurk ve Hakkâri, diğeri ise Sinat-Haftanin ve Şırnak güzergâhlarıydı. TSK, son harekâtla ikinci güzergâhı ele geçirmek için çok önemli bir operasyon başlattı.

"SÖZDE DRONE YILI İLAN ETMİŞLERDİ"

Bölücü terör örgütü sözde drone yılı ilan ettikten sonra özellikle Şırnak'ın karşısında yer alan Sinat ve Haftanin'den askeri üslere yönelik hava tacizlerinde bulunuyordu. Operasyonla bunun sonlandırılması da amaçlanıyor. Ancak bir bu kadar önemli olan bir şey daha var ki o da, örgütün, 'Buralar benim alanım' dediği bölgeyi Mehmetçik temizliyor ve TSK bu bölgede insiyatifi ele alıyor.

"TÜRKİYE TERÖR AĞINI BOZUYOR"

Bölgede ciddi yığınak, sığınak ve mühimmat bulunduğu biliniyor ve bu alanın temizlenmesi sadece Irak'ın kuzeyini değil, Suriye'nin kuzeyini de etkiler. Türkiye'nin güney sınır hattına baktığımızda, Türkiye, burada yaratılmak istenen terör ağını Pençe 3 Harekâtı'yla bozuyor.

DÜNYAYA VERİLEN MESAJ

Son olarak harekatla ilgili dünyaya da askeri bir mesaj veriliyor. Bakın Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Afrin'den Cerablus'a birliklerini yerleştirdi. Yanı sıra İdlib'de üsler kurdu. Fırat'ın doğu hattı içinse on binlerle ifade edilen bir askeri yığınak yaptı.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ VE İRADESİ

Bunların ardından Pençe 1 ve Pençe 2 gerçekleşti. Son adımı Pençe 3 Harekâtı'nda ise bu bölgelerden 1 tek askerini Sinat-Haftanin'e kaydırmadı. İşte bu Türkiye'nin askeri irade ve gücünün dünyaya ifadesidir."