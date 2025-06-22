Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği saldırıların detaylarını kamuoyuyla paylaşmak üzere açıklamalarda bulundu. Operasyonun adının "Gece yarısı çekici" olduğunu belirten Hegseth, "İran'ın nükleer gücü yok oldu. ABD'nin amacı barış, İran müzakere masasına dönmeli" dedi.

Hegseth'in açıklamalarından öne çıkanlar:

İran'ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir.

"AMERİKA'NIN AMACI BARIŞ"

İran nükleer gücünü yok etmek her ABD Başkanı'nın hayali idi. Amerika'nın amacı barışı getirmek. İran'ı masaya döndürmek istiyoruz.

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"PLAN HAFTALAR SÜRDÜ"

İran'a saldırı planı için "aylar ve haftalar süren konumlanma ve hazırlıklar" ile "yanıltma taktikleri" yaptıklarını söyledi. Operasyonun gizli bir şekilde gerçekleşmesini içeriyordu. İran programını saklıyordu, bu dünya için tehditti. ABD Başkanı Trump'ın söylediği gibi ABD savaş istemiyor. Müttefiklerimiz, çıkarlarımız şuna işaret ediyor: İran masaya dönmeli.

"EMRİ BAŞKAN TRUMP VERDİ"

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, "Emri Başkan Trump verdi. Hedef rejim değişikliği değil. Operasyon İran halkı ve askerlerine değildi nükleer hedeflere idi. Uçaklarımız 18 saatte hedefe ulaştı. Bu ABD tarihindeki en büyük havadan yapılan operasyondu. İran saldırısına 125'ten fazla savaş uçağı atıldı, 14 sığınak delici kullanıldı." dedi.