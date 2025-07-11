Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

AA'da yer alan habere göre Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

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