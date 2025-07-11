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        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor

        Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, terör örgütü PKK bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacak. Bir grup teröristin silah bırakmasıyla başlayacak sürecin birkaç ay devam etmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.07.2025 - 08:12 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:13
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        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
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        Terör örgütü PKK, bugün Irak'ın Süleymaniye şehrinde silah bırakacak. Bir grup teröristin silahlarını bırakacağı, sürecin ise birkaç ayda tamamlanması bekleniyor.

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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Terör örgütü PKK bugün Kuzey Irak'ta Süleymaniye şehrinde silahlarını bırakıyor.

        Bir grup terör örgütü üyesinin katılımıyla yapılacak silah bırakma aşamasını DEM Partili heyet, 200 civarında gazeteci, STK temsilcileri takip edecek.

        Bugün saat 12.00 civarında gerçekleştirilmesi beklenen silah bırakma adımı için basın mensupları araç ve gereçleri ile eylemin yapılacağı alana alınmayacak. Saat 11.45 ile 14.00 arasında yapılması ön görülürken alandan canlı yayınla basın mensuplarına ulaştırılacak.

        HEYET SÜLEYMANİYE'DE

        Terör örgütü PKK'nın yarın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçti.

        Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Partililer tarafından karşılandı. Diyarbakır'dan dört otobüsle yola çıkan grup akşam saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesine ulaştı. Silopi'deki molanın ardından heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçerek Süleymaniye'ye ulaştı

        ÇELİK: BU SÜRECİN SONA ERMESİ GEREKİYOR

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütünün silah bırakması hakkında, "Nihayetinde de zaten bu fesih sürecinin ve bahsettiğimiz o silah bırakma sürecinin ihtiyaç duyduğu yeni düzenlemeler varsa Meclis'teki komisyon tabii ki buna, bunun için, buna pusula olacaktır" dedi.

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        Çelik: Üç ana kategoride silahsızlanma var
        Çelik: Üç ana kategoride silahsızlanma var

        Çelik, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

        Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin önemli bir adım olduğunu ve silahsızlanma ile örgütün feshinin Türk topraklarının dışında, Süleymaniye civarında gerçekleşeceğini belirten Çelik, "Üç ana kategoride silahsızlanmanın ve feshin söz konusu olması var. Bu üç kategori zaten Irak'taki PKK, Suriye'deki SDG, PYD, İran'daki PJAK yapılanması. Bir de illegalite düzeyinde Türkiye'de, Avrupa'da, başka yerlerde örgütlenmiş ideolojik ve finansmanla ilgili olarak, KCK yapılanması çerçevesinde. Bütün bu sürecin nihayetlenmesi, sona ermesi gerekiyor." dedi.

        Ömer Çelik, etiketi ne olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı tavır alınması, bunların feshedilmesi, silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu gerçekleştiği zaman yakın bölgemizde bu silahlı terör örgütü faaliyetini sürdürmeye çalışanlar için de bir alan derinliği kalmayacaktır. Yani onlar için de yakın bölgemizde çeşitli vekalet savaşlarının uzantısı olanlar için de herhangi bir şekilde bir yaşama alanı kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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        "HALEN İŞLEYEN MEKANİZMALAR VAR"

        Terör örgütünü herhangi bir mezhep ya da etnik kimliğin kazanımı olarak görmenin fevkalade yanlış olduğunu vurgulayan Çelik, terörü meşrulaştırmanın hiçbir kimlik için kazanım ortaya koymadığını ifade etti.

        Çelik, silah bırakan örgüt mensuplarına ne olacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

        "Suça karışmamış olanlar, suça karışmış olanlarla ilgili mevcut kanunlarımızda da bir sürü düzenleme var. Aslında halen işleyen mekanizmalar var. Bir çatışma sırasında bile ya da herhangi bir yeri kuşattığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri teslim ol çağrısı yapıyor. Daha sonra bunların teslim olmasıyla ilgili birtakım mekanizmalar var. Nihayetinde de zaten bu fesih sürecinin ve bahsettiğimiz o silah bırakma sürecinin ihtiyaç duyduğu yeni düzenlemeler varsa Meclis'teki komisyon tabii ki buna, bunun için, buna pusula olacaktır, buna zemin hazırlayacaktır, buna dayanak oluşturacaktır. O komisyonun gündemine bağlı olarak gelişecek."

        ÖCALAN GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI YAPTI

        Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakmaları yönünde çağrısını yineledi.

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        Öcalan'dan görüntülü mesaj
        Öcalan'dan görüntülü mesaj

        Hakkındaki ömür boyu hapis cezasının infazına İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda devam edilen Öcalan, bölücü terör örgütüne yönelik çağrısında, 27 Şubat'ta yaptığı "PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısını savunmaya devam ettiğini söyledi.

        Öcalan, gelinen noktanın değerli ve tarihi nitelikte sayılması gerektiğini, bu gelişmelerin İmralı'da gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde yaşandığını, görüşmelerin özgür irade temelinde yürütülmesine dikkat gösterildiğini aktardı.

        Terör örgütü elebaşı Öcalan, varılan aşamanın yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kıldığını belirterek, "Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM'de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir." ifadelerini kullandı.

        AŞAMA AŞAMA TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, terör örgütünün lağvedildiğini açıklaması çağrısında bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Ekim 2024'te, partisinin TBMM Grup Toplantısında, "Ülke ve millet olarak, Sayın Bahçeli'nin, ittifak ortağımız MHP'nin, elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi" ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Devlet Bey, daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir, çağrılarını bu şekilde okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Siyasilerin büyük bölümünün destek verdiği açıklamanın ardından DEM Parti, geçen yıl kasım ayında örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığından izin talep etti.

        DEM Parti'den "üzerimize düşeni yaparız" açıklaması

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise 9 Aralık 2024 tarihinde, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda 'Türkiye'nin barışı için elimiz açık' dedik. 'Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' dedik." diye konuştu.

        Adalet Bakanlığından alınan izinle 28 Aralık 2024'te, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya giderek terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüştü. DEM Parti heyeti, daha sonra ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerini ziyaret ederek, süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

        Heyet, daha sonra 11 Ocak 2025'te eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret ederek, süreçle ilgili bilgi verdi. Demirtaş'ın da gelişmeleri desteklediğini açıkladı. Ardından Irak'a geçen heyet, şubat ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

        İmralı'nın yazılı mesajı

        DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından 27 Şubat'ta İstanbul'da bir otelde düzenledikleri basın toplantısında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı. Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın, şu mesajı okundu:

        "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulü

        DEM Parti heyeti, 10 Nisan'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. DEM Parti heyeti tarafından ziyaretin ardından, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti." açıklaması yapıldı.

        CHP'den destek

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Mayıs'ta, partisinin Van mitinginde yaptığı konuşmada, "Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine giden yol

        Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta yapılan kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine iki ayrı noktada eş zamanlı toplantı yaptı. Bu toplantıda alınan karara göre, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldığı kamuoyu ile paylaşıldı. Bundan sonraki aşamada devlet kurumlarınca sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli çalışmalar yürütülecek.

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