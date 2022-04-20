Prof.Dr. İlber Ortaylı'dan Ayasofya açıklaması 0:00 / 0:00

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Ayasofya Camii'nde tarihi İmparatorluk Kapısı'na zarar verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin İmparatorluk Kapısı'nın tahribatına yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi.

"AĞIR CEZALIK BİR OLAY"

Habertürk TV'ye konuşan Tarihçi-Yazar Prof.Dr.İlber Ortaylı da, "Bu, Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri" ifadelerini kullandı.

Ortaylı şunları kaydetti: "Ayasofya'nın kameraları 24 saat işliyor ancak hiçbir şey çıkmıyor. Ben bunu anlamadım. Ayrıca doğrudan doğruya kilisenin emperyal bölümüne giriliyor. Bu kapı tunç ve çok ağır. Bu anlık bir şey değil çok zor bir şey. Bu insanların bir an evvel tespit edilip kanuna teslim edilmesi gerekiyor. Bu bir namus meselesi biz burayı fethettik. Bunu korumamız gerekiyor. Dünyanın gözü burada. Bu nedenle bir an evvel tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu kesinlikle bir şebeke işi. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri. Birtakım insanların zihinlerinin nasıl çalıştığını anlamak mümkün değil. Çok sakat bir görüşe dayanıyor. Güveneceğimiz yer emniyet kuvvetleridir ve kanunun önüne çıkarılmaları gerekiyor bu insanların. Burada bir kasıt var, kapıdan rahatsız olunduğu için yapıldığını düşünüyorum. Derhal araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir skandal olabilir. Ağır cezalık bir olay. Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay."

"KAPI PARÇALARINI AĞIZLARINA ATIYORLAR"

Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar da Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunarak olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Yaşar, güvenlik kamera kayıtlarının olmadığını belirterek, "Bana verilen yanıt kayıtların olmadığı yönünde. Eğer Ayasofya'da güvenlik kamera kayıtları işlemiyorsa bu daha da büyük bir problem. Yaşar ayrıca bir görevlinin, "İnsanlar burayı kutsal sayıyor, oradan geçerken kapı parçalarını da kutsal sayıp ağızlarına atıyorlar" diye yanıt verdiğini de söyledi.