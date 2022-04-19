Ayasofya'nın İmparatorluk Kapısı'na zarar verildi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Sanat Tarihi Derneği sosyal medya hesabından, Ayasofya Camii ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, Ayasofya Camii'nin tarihi İmparatorluk Kapısı'na zarar verildiği ifade edildi.

Paylaşım üzerine de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahir Polat, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şunları kaydetti:

"Ayasofya’nın tarihi kapısının özel bir çaba ile tahrip edilmesi çok acı. Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli.

1. Derece tarihi yapı Ayasofya’ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı."

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin imparatorluk kapısının tahribatına yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imparatorluk kapısının tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

— Mahir Polat (@mhrpolat) April 18, 2022