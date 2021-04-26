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HaberlerParaSon dakika: Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi
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Reel kesim güven endeksi yükseldi

Reel kesim güven endeksi nisanda bir önceki aya göre 0.2 puan artarak 111 seviyesine yükseldi

Son dakika: Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi
HABERTURK.COM

Merkez Bankası nisan ayına ilişkin reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren 1745 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen reel kesim güven endeksi nisanda bir önceki aya göre 0.2 puan artarak 111 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 2.8 puan azalarak 107.4 seviyesinde gerçekleşti.

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