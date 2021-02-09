Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaSON DAKİKA REKOR: Bitcoin 48.000 doları aştı
ABONE OL

Bitcoin 48.000 doları aştı

Tesla'dan aldığı rüzgarla Bitcoin son 24 saatte yüzde 24 yükselerek 48.000 doları gördü. Ethereum da yüzde 9.5'lik yükselişle 1.760 doları görerek rekor kırdı

SON DAKİKA REKOR: Bitcoin 48.000 doları aştı
HABERTURK.COM

Dün, Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığının ve yakında hizmet ve ürünlerini Bitcoin ile satmayı hedeflediğinin açıklanmasıyla kripto para piyasasında adeta bir bayram havası esmeye başladı. 818 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli otomotiv üreticisi olan Tesla'nın bu kararı başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara karşı duyulan güveni artırdı.

Bunun etkisiyle Bitcoin son 24 saatte yüzde saatte yüzde 24 yükselerek 48.000 doları görerek tarihi zirvesini ilerletti. Bitcoin'in dolar bazındaki haftalık yükselişi böylece yüzde 40'ı aştı. Aynı şekilde piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer lalan Ethereum da yüzde 9.5'lik artışla 1.760 doları aştı ve rekor kırdı.

GÖZLER 50.000 DOLARDA

Bu yükselişlerin etkisiyle kripto paraların toplam piyasa değeri de 1 trilyon 393 milyar dolara ulaşarak zirve yaptı. İlk 100'de yer alan kripto paraların 97'si son 24 saatte dolar karşısında değer kazandı.

Dün Tesla'nın rüzgarıyla hızlı bir yükselişe geçen Bitcoin'in bugün 50.000 dolarlık psikolojik seviyeyi kırıp kıramayacağı takip edilecek. Ancak her koşulda Tesla'nın aldığı kararın olumlu yansımalarının bir süre devam etmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kredi faiz oranları 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?
Küresel piyasalar pozitif seyrini koruyor
PARAPiyasalarda pozitif seyir
ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nden "Biden'ın asgari ücreti artırma planı istihdam kaybına yol açabilir" uyarısı
PARAABD Kongresi Bütçe Ofisi'nden Biden'a "asgari ücret" ...
Bitcoin rekor tazeledi! Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin neden yükseliyor?
PARABitcoin rekor tazeledi!
Dogecoin yeniden tırmanışa geçti! Dogecoin ne kadar? Dogecoin neden yükseldi?
PARADogecoin yeniden tırmanışa geçti!
SON DAKİKA REKOR! Tesla Bitcoin aldığını açıkladı, tarihi rekor kırıldı - Haberler
PARA1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı
SON DAKİKA: El birliğiyle Dogecoin'e rekor kırdırdılar! Dogecoin neden yükseliyor?
PARAEl birliğiyle Dogecoin'e rekor kırdırdılar
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan TESK'e ziyaret
PARAAğbal'dan "fiyat istikrarı" ziyareti
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
140 firmanın borcu yeniden yapılandırıldı
PARA30 milyarlık borç yeniden yapılandırıldı