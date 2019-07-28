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Son dakika: Rize'de genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

DHA

Rize'de, R.T. isimli genç kız, evine gitmek üzere apartmana girdiğinde B.G. isimli şahsın yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Genç kızı darp eden şahıs, serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Mahkeme zanlının tutuklanmasına karar verdi

Rize

Edinilen bilgiye göre, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli gencin saldırısına uğrayan R.T., kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yüzünden ağır darbe alan R.T., bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç, yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı.

Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından gözaltına alınan saldırgan, tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bugün tekrar gözaltına alınan B.G., nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme B.G.'nin tutuklanmasına karar verdi. 

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YORUMLAR

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  • ex108@yahoo.com 1 saat önce Adalet her şartta tam işlemeli illaki gündeme düşünce mi hukukçular görevini yapacak?
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  • osmanviko 2 saat önce dayakci adamlar önce aynı şekilde bayilana kadar dövülmeli sonra yargılanmalı
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  • sinann 2 saat önce Adalet sadece gündem oluşan konulara işliyor. Ya geriye kalan diğer olaylar ?
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