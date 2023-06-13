Rus turistin öldürüldüğü kavgada katil zanlısı yakalandı!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Rus uyruklu Vyacheslav Nechıporchuk (40) sabaha karşı çıktığı bir mekan çıkışında 3 kişiyle ağız dalaşı yaşadı.

Beyoğlu'nda dün saat 08.35 sıralarında meydana gelen olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ELDE EDİLDİ

Olayın ardından cinayet büro amirliği ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olaya ait yeni görüntüler elde edildi. Görüntülerde, bir şüphelinin Vyacheslav Nechıporchuk’e bıçak salladığı görülüyor. Bıçak darbelerinden kaçmaya çalışan turist bir süre sonra yere düşüyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde bulunan çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan şüpheli Ş.Y.(26) gözaltına alındı. Ş.Y verdiği ifadesinde, olay günü sokakta 3 kişi olarak oturdukları sırada maktul şahsın yanlarından geçerken Cihan K. ile ağız dalaşı yaşadıklarını belirtti. Bu sataşmanın ardından, ismini bilmediği diğer kişinin bu kişiyi darp ettiğini, Cihan K.’nın da bıçakla olaya karıştığını söyledi.