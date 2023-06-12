Rus turist Taksim'de öldürüldü! Emniyet'ten açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Rus turist Taksim'de öldürüldü! Emniyet'ten açıklama!
ABONE OL

Rus turist Taksim'de öldürüldü! Emniyet'ten açıklama!

İstanbul Taksim'de, 4 kişi ile kavga eden Rus turist Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili inceleme neticesinde, şüpheliler ile Rus turistin sataşması sonucu tartışma yaşandığı, devamında olayın gerçekleştiği anlaşılmış, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.Y. ve U.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edilmiştir" denildi

Son dakika haberi: Rus turist Taksim'de öldürüldü! Emniyet'ten açıklama!
DHA

İstanbul'da olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi´nde meydana geldi.

RUS TURİST İLE 4 KİŞİ ARASINDA KAVGA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk ile 4 kişi arasında kavga çıktı.

KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti. Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahale yapmaya çalıştık" dedi.

EMNİYET: SATAŞMA SONRASI KAVGA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ise olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Olayla ilgili inceleme neticesinde, şüpheliler ile Rus turistin sataşması sonucu tartışma yaşandığı, devamında olayın gerçekleştiği anlaşılmış, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.Y. ve U.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. Diğer şüphelileri ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı
İstanbul, İkitelli'de küle dönen 6 katlı bina yıkılıyor! - En son haberler
GÜNDEM İstanbul'da küle dönen 6 katlı bina yıkılıyor!
Son dakika haberi: Karakolda Birol Yıldırım'ın ölüm davasında, 7 polise 12'şer yıl hapis istendi!
GÜNDEM Karakoldaki ölüm davasında, 7 polise 12'şer yıl hapis ...
Son dakika haberi: Eskişehir'de 2'nci kattan düşen Şule Çet davası uzmanları Zerrin'in şüpheli ölümünü inceliyor!
GÜNDEM Şule Çet davası uzmanları Zerrin'in şüpheli ölümünü ...
Şanlıurfa'da yurtta kalan depremzedeler konteynere geçecek
GÜNDEM Şanlıurfa'da yurtta kalan depremzedeler konteynere ...
Novak Djokovic rekoru kırdı ve tarihe geçti
GÜNDEM Novak Djokovic rekoru kırdı ve tarihe geçti
17 yaşında Fatma'dan bir haftadır haber yok
GÜNDEM 17 yaşında Fatma'dan bir haftadır haber yok
Beyoğlu'nda İETT otobüsü 6 araca çarptı
GÜNDEM Kırmızı ışıkta bekliyorlardı... İETT otobüsü 6 araca ...
Yol kenarında mola veren kamyoncunun feci sonu!
GÜNDEM Yol kenarında mola veren kamyoncunun feci sonu!
Silvio Berlusconi kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastalığı neydi ve ölüm sebebi nedir?
GÜNDEM Silvio Berlusconi kimdir, kaç yaşındaydı ve neden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.