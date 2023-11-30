En net görüntü! Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı Milyonlarca dolarlık vurgunla ilgili yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Seçil Erzan'ın Volkan Bahçekapılı'nın ofisinde Emre Belözoğlu'na ait aldığı paralarla dışarı çıkarken görülüyor. Erzan'ın 1 milyon 400 bin dolar parayı kendisine yardımcı olan bir kişi tarafından aldığı dikkat çekiyor. Seçil Erzan, daha sonra 20 Mart'ta Volkan Bahçekapılı'nın ofisine giderken yeniden kameraya takılıyor. Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Arda Turan'dan sonra en fazla parayı kaptıran isimdi

Gündemden düşmeyen Seçil Erzan soruşturmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın Emre Belözoğlu’nun parasını aldığı Volkan Bahçekapılı’nın ofisinden çıkarken kameraya takıldığı ortaya çıktı.

PARAYI ONA TAŞIYORLAR

Ortaya çıkan görüntülere göre, Seçil Erzan 17 Mart 2023 günü Volkan Bahçekapılı’nın ofisinden aşağı iniyor. Onun arkasından da ellerinde para dolu çanta ile biri takip ediyor. Seçil Erzan kapıda duran kişiden araba anahtarını alıp dışarı çıkarken para dolu çantayla yardım eden kişi de onu takip ediyor.

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3 GÜN SONRA YENİDEN GÖRÜLÜYOR Emre Belözoğlu’ndan toplam 4 milyon 292 bin dolar para aldığı ortaya çıkan Seçil Erzan, 20 Mart 2023 günü yeniden güvenlik kamerasına takılıyor. Erzan'ın, Volkan Bahçekapılı’nın ofisine giderken görüntüsü dosyaya girdi. “EMRE’NİN PARASINI TESLİM ALDIM” Seçil Erzan ifadesinde “Emre Belözoğlu da fon vadettiğim kişilerdendir. Kendisinden 4.200.000 USD tutarında parça parça olacak şekilde para aldım ancak bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım. Emre Belözoğlu'nun gönderdiği paraları bazen şubede odamda teslim adlım ve bir kez de Volkan Bahçekapılı'nın ofisinde teslim aldım.” demişti.

REKLAM VOLKAN BAHÇEKAPILI: “OFİSİMDE DE TESLİM ETTİM” Volkan Bahçekapılı da ifadesinde, “İlk olarak 17 Mart’ta Emre Belözoğlu bana 1.492.000 USD parayı nakit olarak verdi. Ben bizzat bu parayı Seçil Erzan'a Denizbank Levent Şubesi'nde odasında teslim ettim. Parayı verdiğim esnada Seçil Erzan’ın kapısı açıktı zaten o katta çalışan herkes ne konuştuğumuzu duyabilecek konumdaydı. Aynı gün Emre Belözoğlu tarafından tekrar elden 1.400.000 USD para gönderildi. Bu kez bu parayı Seçil Erzan gelip bizzat Levent'teki ofisimden teslim aldı. Toplamda ben 2.892.000 USD parayı (Emre Belözoğlu'na ait olan para) Seçil Erzan'a teslim ettim. Emre Belözoğlu'ndan duyduğum kadarıyla 18 Mart'ta 400.000 USD parayı Emre Belözoğlu'nun şoförü Alpaslan Akyüz Denizbank Genel Müdürlük binasının hemen önünden elden teslim etmiştir.” dedi. Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti