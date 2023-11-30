Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı

        En net görüntü! Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı

        Milyonlarca dolarlık vurgunla ilgili yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Seçil Erzan'ın Volkan Bahçekapılı'nın ofisinde Emre Belözoğlu'na ait aldığı paralarla dışarı çıkarken görülüyor. Erzan'ın 1 milyon 400 bin dolar parayı kendisine yardımcı olan bir kişi tarafından aldığı dikkat çekiyor. Seçil Erzan, daha sonra 20 Mart'ta Volkan Bahçekapılı'nın ofisine giderken yeniden kameraya takılıyor. Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Arda Turan'dan sonra en fazla parayı kaptıran isimdi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 30.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu'nun parasını böyle aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gündemden düşmeyen Seçil Erzan soruşturmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın Emre Belözoğlu’nun parasını aldığı Volkan Bahçekapılı’nın ofisinden çıkarken kameraya takıldığı ortaya çıktı.

        PARAYI ONA TAŞIYORLAR

        Ortaya çıkan görüntülere göre, Seçil Erzan 17 Mart 2023 günü Volkan Bahçekapılı’nın ofisinden aşağı iniyor. Onun arkasından da ellerinde para dolu çanta ile biri takip ediyor. Seçil Erzan kapıda duran kişiden araba anahtarını alıp dışarı çıkarken para dolu çantayla yardım eden kişi de onu takip ediyor.

        REKLAM

        3 GÜN SONRA YENİDEN GÖRÜLÜYOR

        Emre Belözoğlu’ndan toplam 4 milyon 292 bin dolar para aldığı ortaya çıkan Seçil Erzan, 20 Mart 2023 günü yeniden güvenlik kamerasına takılıyor. Erzan'ın, Volkan Bahçekapılı’nın ofisine giderken görüntüsü dosyaya girdi.

        “EMRE’NİN PARASINI TESLİM ALDIM”

        Seçil Erzan ifadesinde “Emre Belözoğlu da fon vadettiğim kişilerdendir. Kendisinden 4.200.000 USD tutarında parça parça olacak şekilde para aldım ancak bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım. Emre Belözoğlu'nun gönderdiği paraları bazen şubede odamda teslim adlım ve bir kez de Volkan Bahçekapılı'nın ofisinde teslim aldım.” demişti.

        REKLAM

        VOLKAN BAHÇEKAPILI: “OFİSİMDE DE TESLİM ETTİM”

        Volkan Bahçekapılı da ifadesinde, “İlk olarak 17 Mart’ta Emre Belözoğlu bana 1.492.000 USD parayı nakit olarak verdi. Ben bizzat bu parayı Seçil Erzan'a Denizbank Levent Şubesi'nde odasında teslim ettim. Parayı verdiğim esnada Seçil Erzan’ın kapısı açıktı zaten o katta çalışan herkes ne konuştuğumuzu duyabilecek konumdaydı. Aynı gün Emre Belözoğlu tarafından tekrar elden 1.400.000 USD para gönderildi. Bu kez bu parayı Seçil Erzan gelip bizzat Levent'teki ofisimden teslim aldı. Toplamda ben 2.892.000 USD parayı (Emre Belözoğlu'na ait olan para) Seçil Erzan'a teslim ettim. Emre Belözoğlu'ndan duyduğum kadarıyla 18 Mart'ta 400.000 USD parayı Emre Belözoğlu'nun şoförü Alpaslan Akyüz Denizbank Genel Müdürlük binasının hemen önünden elden teslim etmiştir.” dedi.

        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #emre belözoğlu
        #Seçil Erzan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!
        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler