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HaberlerGündemSon dakika SOKAKTA DEHŞET! Gülnur 22 yaşındaydı! Pompalıyla katledildi! - Haberler
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Gülnur 22 yaşındaydı! Pompalıyla katledildi!

Manisa'da, 22 yaşındaki Gülnur K., bu sabah işine giderken pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Gülnur'un hayatına son veren ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen katil zanlısı Y.A., polise gidip teslim oldu

kadın cinayeti
AA

Kadın cinayetinin son adresi Manisa oldu. Manisa'da, 22 yaşındaki Gülnur K., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur K.'ye yolda pompalı tüfekle ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

KATİL ZANLISI ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri, göğsünden vurulan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu. Katil zanlısı Y.A., sorgulanmak üzere polis ekibi tarafından emniyete götürüldü.

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