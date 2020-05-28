İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde, iddiaya göre, 75 yaşındaki Sakine Çamer böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye giderek diyalize girdi. Aynı zamanda da kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve hayatını da tekerlekli sandalyeye mahkum sürdüren yaşlı kadın diyalize girdikten sonra hastaneden çıkıp çocuklarının evine gitti.

EŞYALARIYLA SOKAĞA BIRAKILDI

İHA'da yer alan habere göre 7 çocuk annesi olan yaşlı kadın ancak eve kabul edilmeyerek bir yakını tarafından Gülpınar Mahallesi'ndeki bir sokağa eşyalarıyla birlikte bırakıldı.

"ÇOCUKLARIM BANA BAKMIYOR"

Bu durumu gören vatandaşlar üzülerek yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı. Yaşlı kadın yaşadıkları karşısında çok üzgün olduğunu belirterek, "Çocuklarım bana bakmıyor. Hastaneden çıktım gelinlerim beni buraya bıraktırıp gitti. Ben şimdi bu halimle sokakta kaldım. Bu hayvana bile yapılmaz. Kediler bile analarını böyle atmıyor. Ben kocamdan bin 750 lira maaş alıyorum. Maaş kartımda başka bir çocuğumda" diyerek gözyaşlarını tutamadı.