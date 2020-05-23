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HaberlerGündemSon dakika şoke eden olay! Et kutularında 25 milyon lira değerinde eroin ele geçirildi! - Haberler
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Et kutularında 25 milyon lira değerinde 355 kilo eroin ele geçirildi!

Van’da, polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Zeus ile birlikte bir et entegre ve paketleme tesisine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 25 milyon lira olan 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi. Tesis sahibi V.Ö. ve F.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı

eroin operasyonu
İHA

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir Et Entegre Parçalama ve Paketleme Tesisi'nde arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada; tesisteki et kolileri içerisine zulalanmış 687 paket halinde toplam 355 kilo 680 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 25 milyon TL olduğu öğrenildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak tesis sahibi V.Ö. ve F.K. isimli 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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