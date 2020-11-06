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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA SÜT KAZANINDA BANYO! Süt kazanında banyo yapan işçilerden şoke eden açıklama! - HABERLER
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Süt kazanında banyo yapan işçilerden şoke eden açıklama!

Konya'da, süt toplama merkezinde çalışan Emre S.'nin kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Emre S. ve görüntüleri çeken işçi Uğur T., ilk ifadelerinde görüntülerin 2 hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için çektiklerini söyledi. 2 işçinin ayrıca, kazandaki sıvının süt değil deterjan olduğunu iddia ettiği, görüntüleri paylaştıktan sonra da bu kadar tepki alıp, büyüyeceğini düşünmediklerini söyledikleri öğrenildi

SON DAKİKA SÜT KAZANINDA BANYO! Süt kazanında banyo yapan işçilerden şoke eden açıklama! - HABERLER
Süt kazanında banyo yapan işçilerden şoke eden açıklama!
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DHA

Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde 100 bin sermayeli iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre S.´nin kazan içinde süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur T. tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

DHA'da yer alan habere göre hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanunu´nun gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulunuldu.

İŞÇİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Firma yetkilileri ise olayın bir komplo olduğunu ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu öne sürüp, 2 işçiyi işten çıkartarak, işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 2 işçi hakkında soruşturma başlattı.

2 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Emre S. ve Uğur T. dün akşam saatlerinde polisi arayıp, teslim olacaklarını söyledi. Ardından gözaltına alınan işçiler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 2 işçinin ilk ifadelerinde, görüntülerin 2 hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için yaptıklarını, kazandaki sıvının süt değil, deterjan olduğunu ve görüntüleri paylaştıktan sonra da bu kadar tepki alıp büyüyeceğini düşünmediklerini söyledikleri öğrenildi. 2 kişinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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