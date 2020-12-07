Taha Akyol'u dolandıran şüphelilerle ilgili flaş gelişme! 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Gazeteci-Yazar Taha Akyol ve oğlunu telefonla arayan dolandırıcılar, emniyetten aradıklarını belirterek FETÖ operasyonu yaptıklarını söyleyerek kendilerini dolandırdı.

İddiaya göre, dolandırıcı çetesi mağdur Ahmet Ertuğrul Akyol’a telefonda sürekli baskı yaparak korkuttu. Ahmet Ertuğrul Akyol, bankadan çektiği parayı Şişli’de dolandırıcılara elden teslim etti.

Daha sonra gerçek polislerin gelmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Ahmet Ertuğrul Akyol, şahıslara 10 bin dolar ve 320 bin TL para verdiğini söyledi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, Ahmet Ertuğrul Akyol’un oluşan zararını karşıladı. Bunun üzerine Ahmet Ertuğrul Akyol, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık soruşturmayı tamamladı. Üç şüpheli hakkında "Nitelikli dolandırıcılık” suçundan dava açıldı. Savcılık, şüphelilerin, oluşan zararı giderdiklerini belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını da talep etti. Savcılık, 3 şüphelinin 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmalarını istedi.