Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerin katılımıyla oluşturulan Aralık ayı beklenti anketini açıkladı. Bankanın beklenti anketinde yıl sonu yıllık TÜFE tahmini yüzde 21.28 oldu. Önceki anketteki tahmin yüzde 24.45'ti.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 5.64 TL'den 5.44 TL'ye çekildi. 2018 büyüme tahmini ise yüzde 3.1'den yüzde 3'e indirildi.

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