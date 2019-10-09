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SON DAKİKA! TCMB Başkanı Uysal'dan para politikası açıklaması

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Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, TBMM Plan ve bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmek için sunum yaptı. Uysal, "Para Politikasında temkinli duruş sürdürülmeli" derken uluslararası rezervlerin kısa vadeli dış borç ödemelerini karşılayacak düzeyde olduğunu açıkladı

son dakika

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, TBMM Plan ve bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmek için sunum yaptı. Uysal, "Para Politikasında temkinli duruş sürdürülmeli" derken şu ifadeleri kullandı:

 

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir.

Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. TL’deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur.

Merkez Bankası, Eylül ayı PPK toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Uluslararası rezervler kısa vadeli dış borç ödemelerini karşılayacak düzeydedir. TCMB rezervleri son dönemde artış kaydetmektedir. Bankaların yeterli düzeyde YP likit tamponu bulunmaktadır.

Enflasyon göstergeleri aşağı yönlü bir eğilim izlemektedir. Enflasyon gerçekleşmeleri hedeflenen patikayla uyumlu seyretmektedir.

Dengelenme sürecinde net ihracatın yıllık büyümeye katkısı artmıştır. Ekonomideki toparlanma üçüncü çeyrekte devam etmektedir. Turizmdeki güçlü seyrin de katkısıyla net ihracatın büyümeye desteği sürmektedir. Reel kur düşük seviyelerde seyretmeye devam etmektedir. Cari işlemler dengesinde belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir.

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