Türk Hava Yolları, ağustos 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre tarihin en dolu ağustos ayı doluluk oranını yakaladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya heasbı Twitter'dan yaptığı açıklamada "2018 yılının her bir ayını yeni rekorlar ile geride bıraktık. Ağustos ayında % 85,6 ile tarihimizin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştık. Bu dönemde 7,6 milyon yolcumuza hizmet verdik. Türk Hava Yolları Türkiye ile birlikte büyüyor." dedi.

— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) September 14, 2018

THY'nin ağustos ayı sonuçları şöyle;

- Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Ağustos ayında da devam edilmiş olup, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış göstererek 7,6 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 86’ya ulaştı.

- Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 0,5 oranında minimal bir artış gösterdiği Ağustos ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan arttı. Dış Hat doluluk 1,1 puanlık artışla yüzde 85,3 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise 2,4 puanlık artışla yüzde 87,6 doluluk oranına ulaşıldı.

- Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 3,4’lük bir artış yaşandı.

- Kargo ve Posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 32 ile K. Amerika, yüzde 24 ile Avrupa, yüzde 22 ile Uzak Doğu ve yüzde 18 ile Orta Doğu katkı sağladı.

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