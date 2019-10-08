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HaberlerDünya

Son dakika... Trump'tan Erdoğan açıklaması

AA

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan'a, (Suriye'de) herkese saygıyla davranacağını umduğumu söyledim." açıklamasında bulundu.

Trump'tan Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, üst düzey askeri yetkililerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeden önce gazetecilere Suriye kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye kararına ilişkin askeri yetkililerin kendisine onay verip vermediği sorusu üzerine Trump, "İnsanlarımızı evlerimize geri getirmeliyiz. Orada savaşmıyoruz, polislik yapıyoruz." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Erdoğan'a, (Suriye'de) herkese saygıyla davranacağını umduğumu söyledim." ifadesini kullandı.

Toplantının sonunda Trump, gazetecilerden soru almadı.

TRUMP'IN SURİYE KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump dün gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

Trump da yaptığı Twitter paylaşımında, "Kürtler bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer vermişti.

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