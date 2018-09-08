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Son dakika: Türkiye, İran ve Rusya'dan flaş ticaret anlaşması

Son dakika... ABD'nin döviz kuru üzeriden Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkeyi hedef almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya yerel para birimleri ile ticaret çağrısında bulunmuştu. Erdoğan'ın çağrısının ardından, ilk somut adım atıldı. Tahran'daki zirvede bir araya gelen Erdoğan, Putin ve Ruhani yerel para birimleri ile ticaret konusunda el sıkıştı. İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, "Türkiye, Rusya ve İran yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda mutabık kaldı" dedi

08.09.2018 - 19:59 | Güncelleme: AA

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Türkiye, Rusya ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Himmeti, basına yaptığı açıklamada, yakın bir gelecekte Türkiye ve Rusya Merkez Bankalarının yöneticileriyle bir araya geleceklerini ve mutabık kalınan hususların hızlıca uygulamaya geçmesini temenni ettiklerini ifade etti.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye konulu zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla verimli görüşmeler yaptıklarını aktaran Abdunnasır Himmeti, petrol, gaz ve temel ürünlerin alışverişi ile bankacılık konularında uzlaşı sağlandığını kaydetti.

Himmeti, 3 ülkenin de ticarette doların devre dışı bırakılması konusunda hemfikir olduğunu, Türkiye-Rusya-İran'ın kendi para birimleriyle ticaret yapacağını ve belirlenen kur üzerinden işlem yapılacağını vurguladı.

Bu arada Himmeti, geçen ay İran'da petrol dışı ihracattan sağlanan 2 milyar 500 milyon dolar tutarındaki gelirin, temel ürünler ve fabrikalara hammadde ithalatı için düşük kurdan ithalatçılara tahsis edildiğini, bundan sonra da serbest piyasada 16 bin tümen olan avroyu ithalatçılara 9 bin tümenden satacaklarını açıkladı.

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