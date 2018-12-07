Türkiye ve ABD'den Münbiç konusunda ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Taraflar, Münbiç Yol Haritasında yılsonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir" ifadelerini kullanıldı.

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı bugün Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilmişti.

Toplantıya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn katılırken, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal toplantıya iştirak etmişti.

AKAR, JEFFREY'İ KABUL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Akar, Jeffrey ile görüşmesinde ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Akar, Jeffrey ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

KALIN-JEFFREY MÜNBİÇ'İ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç yol haritasındaki iş birliğinin Fırat’ın doğusundaki alanlarda da uygulanması için ortak çalışılması gündeme geldi.

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