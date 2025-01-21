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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber! | Son dakika haberleri

        Vergi Uzmanı Nedim Türkmen ve ailesinden acı haber!

        Türkiye bugün güne büyük bir faciayla uyandı. Bolu Kartalkaya'daki yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Sözcü yazarı ve Bloomberg HT yorumcusu Vergi Uzmanı Nedim Türkmen ve ailesinden acı haber geldiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:58
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        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
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        Sabah saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Yangında 66 kişi hayatını kaybederken 51 kişi yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin sabah 03.27'de başlayan yangına müdahalesi sürerken Sözcü Gazetesi, yazarları Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde olduğunu duyurdu.

        EŞİ VE 2 ÇOCUĞUYLA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sözcü'de yer alan habere göre Türkmen ve ailesinden acı haber geldi. Habere göre ailesiyle birlikte otelde olan ve sabahtan bu yana haber alınamayan Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) alevler arasından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        BLOOMBERG HT'DEN TAZİYE MESAJI

        Bloomberg HT sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Yorumcumuz Nedim Türkmen ve ailesi Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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