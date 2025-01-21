Bolu'da, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde hizmet veren 12 katlı Grand Kartal Otel'de, sabah saat: 03.30 sıralarında çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

66 CANIMIZI KAYBETTİK, 51 YARALI

Yangın 11'inci saatte kontrol altına alınırken, emniyet yetkilileri, büyük bölümü ahşap mimariye sahip otelin çökebileceği uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlarla birlikte gittiği Kartalkaya'da olay yerinde yaptığı açıklamada, "66 canımızı kaybettik, 51 vatandaşımız yaralı. Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor" dedi.

İTFAİYE VE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'da yer alan habere göre sabahın ilk saatlerinde alevlerin yükseldiği otele, yapılan ihbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI 11 SAAT SÜRDÜ Yangın nedeniyle otelde kalanlar bir yandan tahliye edilirken, ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışması devam etti. Otelde kalan bazı vatandaşların, çarşafları birbirine bağlayıp candan sarkıtarak yangından kaçış anı da kameralara yansıdı. Yangın, 11 saatlik bir çalışmayla söndürüldü. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 21, 2025

İLK AÇIKLAMA VALİ AYDIN'DAN GELDİ REKLAM Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, sabah: 07.30'da yaptığı ilk açıklamada, 234 civarında misafirin kaldığı otelde, gece 03.27 sıralarında ilk belirlemelere göre yangının, restoran katında çıktığını söyledi. Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"YANGIN RESTORAN KISMINDA ÇIKTI" Aydın, hastanede tedaviye alınan yaralılardan birçoğunun durumunun ağır olduğunu da sözlerine ekledi. Vali Aydın, yangının, otelin 4’üncü katındaki restoran bölümünde başladığı, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğu, kesin çıkış nedeninin yapılan çalışmaların ardından netlik kazanacağını söyledi.

ODALAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ Vali Aydın, ekiplerin ölü ve yaralı olma ihtimaline karşın odaları tek tek kontrol ettiğini ifade etti.

KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, yaşanan faciayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 03.27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir.



İlk belirlemelere göre maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2025

BAŞ SAĞLIĞI MESAJI İlk belirlemelere göre maalesef 10 vatandaşımız (saat: 08.00 itibariyle) hayatını kaybetmiş, 32 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

3 BAKAN KARTALKAYA'YA GİTTİ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaşanan facianın ardından Ankara'dan Kartalkaya'ya gitti. Uzmanlar, otelin mimarisinde ahşap kullanımının yoğunluğuna dikkat çekerek bunun da yangını hızlandırdığını belirtti.

BAKAN TUNÇ: 6 SAVCI, 5 BİLİRKİŞİ SORUŞTURACAK Yangın, Bolu Kartalkaya'da hizmet veren Grand Kartal Otel'de yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

BAKAN ERSOY: AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

ALTUN: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTE Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Dün gece Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangınla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yangının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ile görüşmüş, olayla ilgili bilgi almıştır. Dün gece Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangınla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yangının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 21, 2025 Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu gerekli çalışmaları yapmak üzere Bolu’ya intikal etmeleri için talimatlandırmışlardır. Yangının ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar derhal başlatılmıştır" dedi.

SAHRA HASTANESİ KURULDU Öte yandan arama kurtarma çalışması devam ederken bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri, kurulan sahra hastanesinde yapılmaya devam edildi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Özel, faciayla ilgili heyet görevlendirildiğini de açıkladı. CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığındaki heyette; Bolu Milletvekili Türker Ateş, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Düzce Milletvekili Talih Özcan ile Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent yer alıyor.

BAHÇELİ: BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM MHP lideri Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

DERVİŞOĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuksuzlukla kapanan bir gecenin sabahına faciayla uyanmanın tarifsiz acısı içindeyiz. Bolu’da 270 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında can veren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızın daha da artmaması için dua ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"ALLAH BİR DAHA BÖYLE ACILAR GÖSTERMESİN" Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, yangının ardından Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Otellerin ahşap kaplama olması nedeniyle yangın çabuk yayılıyor. Yaralı sayısı bendeki bilgilere göre 20'nin üzerinde. İnşallah, başka acı haber almayız. Saat: 03.30'da Kartalkaya'da çıkan otel yangınına itfaiye ekiplerimiz ile birlikte intikal ettik. Tüm ekiplerimiz cansiperane bir şekilde birçok vatandaşımızı yangından çıkarttı ve halen daha içeride çalışmalar devam ediyor. Allah bir daha böyle acılar göstermesin" diye konuştu.