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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası bakanlardan açıklama | Son dakika haberleri

        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!

        Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer bakanlar açıklama yaptı. Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yerlikaya ayrıca, "Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. Hata ihmal ne varsa hem adli hem idari gereği yapılacak" ifadelerini kullandı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı" dedi. Bakan Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu da kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:51
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        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
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        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında, 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Bakanlar Kartalkaya'da yangına ilişkin açıklama yaptı.

        Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yerlikaya şunları kaydetti: "Değerli arkadaşlar otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. Hata ihmal ne varsa hem adli hem idari gereği yapılacak. İdari soruşturmayı İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. "

        "YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR"

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "Acımız büyük. 51 yaralımız var, bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17 yaralımızı taburcu ettik. Diğer yaralılarımızı da Allah'ın izniyle taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        "2 YANGIN MERDİVENİ VARDI"

        Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı" dedi. Bakan Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu da kaydetti. "

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