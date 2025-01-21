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        Yönetmelik ne diyor? Bakan Ersoy: Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut

        Türkiye'yi ağlatan yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Kartalkaya'da açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yetki itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Tarafımıza olumsuz bir bildirimde bulunmamıştı yeterlilikle ilgili" ifadelerini kullandı. Ersoy ayrıca, otelde 2 yangın merdiveninin olduğunu da söyledi. Öte yandan otelin Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen iş yeri inceleme belgesinde de yangın söndürme araç ve gereçlerinin tam ve sağlam olduğu kaydedildi. Peki yönetmelik ne diyor? Detaylar haberimizde..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 17:53 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:56
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        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
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        Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı faciayla ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Otelin 2021 yılı ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimlerinde, bu denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve yangın ruhsatları talep edilmiş. Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut" ifadelerini kullandı.

        "YETERLİLİKLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR BİLDİRİM YAPILMADI"

        Ersoy açıklamasında, "Bu yetki itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Tarafımıza olumsuz bir bildirim bulunmamıştı yeterlilikle ilgili. Soruşturma süreci devam ediyor. Otelde ayrıca 2 tane yangın merdiveni var" ifadelerini kullandı.

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        İTFAİYENİN VERDİĞİ RAPOR DA ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan 22 Kasım 2007 tarihinde Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen iş yeri inceleme belgesinde de yangın söndürme araç ve gereçlerinin tam ve sağlam olduğu kaydedildi.

        Verilen raporda şu ifadeler yer aldı: "Kartalkaya Mevkii P.K. 50 BOLU adresinde Şirketiniz tarafından açılmak istenen; OTEL işletmesinin, Müdürlüğümüz personeli tarafından, yangın güvenliği yönünden yapılan incelemesi tamamlanmış olup; işletme içerisinde toplam 25 adet, her katta 2 adet 6 Kg'lık KKT'lu, Yangın Söndürme Cihazı tam ve çalışır vaziyette bulundurulduğu, çıkışlarının uygun olduğu, işletme içerisinde parlayıcı ya da patlayıcı madde bulundurulmaması, yangın sebebi olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması koşuluyla yangın söndürme araç ve gereçlerinin tam ve sağlam olduğu tespit edilmiştir. Bahis konusu işletmenin faaliyete açılmasında, Müdürlüğümüz açısından sakınca bulunmamakta olup, 26.07.2002 tarihli 24827 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği 9. Kısım 1. Bölüm 125. Maddesine göre; Yapı, Bina, Tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu kurum kuruluşları ile özel kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde sahip veya yöneticiler sorumludur."

        YÖNETMELİK NE DİYOR?

        Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'te 131. maddede şu ifadeler yer alıyor: "Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir."

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