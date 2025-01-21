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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası hakkında "Sorumlulardan hesap sorulması için her türlü adım atılacaktır" dedi. AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde, İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu da AK Parti'ye katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

        "Maalesef bu sabah çok üzüntü verici bir haber aldık. Vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere Bolu'ya gönderdik. Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan düzenli bilgiler aldık. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, çıkış nedeniyle ilgili idari ve adli tahkikat başlamıştır. 6 Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirilmiştir. Sorumlulardan hesap sorulması için her türlü adım atılacaktır.

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        AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde bu milletin medeniyet davasına hizmet etmek için faaliyete başlamış siyasi teşekküldür. Bu partinin kurucusu da sahibi de milletimizin ta kendisidir. Bizler milletimiz adına bu emaneti üstlenmiş, günümüze kadar getirmiş bir kadroyuz. Kendi murakabemizi samimiyetle yapmaz, gereken tedbirleri almazsak sadece kendimizi kandırmış oluruz.

        Sizlerden şu hakikati aklınızda tutmanızı istiyorum. Bu millete can borcumuz da var. Eser ve hizmetler bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, iyisini, güzelini yapmak zorundayız. Ter dökeceğiz, uykusuz kalacağız, yorulacağız ama inşallah milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü eğdirmeyeceğiz."

        İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu da AK Parti'ye katıldı.

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