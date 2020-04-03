Wuhan'da ikinci dalga endişesi!

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Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinde yaşayanlara evlerinde kalmaları ve aldıkları önlemleri sıkılaştırmaları çağrılarında bulundu.

Şehirde dışarıdan gelenler yoluyla oluşabilecek ikinci bir dalgadan çekinen yetkililer Wuhan sakinlerini salgına karşı tetikte olmaya çağırdı.

Şubat ayından bu yana vaka sayılarının belirgin bir şekilde düştüğü Wuhan'da ikinci dalga salgının gerçekleşmesini engellemek için önlemlerin yeniden sıkılaştırılması da gündeme geldi. Wuhan kentinde son haftalarda bazı önlemler gevşetilmiş ve 8 Nisan'dan itibaren sağlıklı kişiler için seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklanmıştı.

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WUHAN'DA DÖRT KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Liaoning ve Guangdong eyaletlerinde 29'u yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Hubey eyaletinin Wuhan kentinde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1727 kişinin tedavi altında olduğu, 163 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece Çin'de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 620'ye, can kaybı sayısı 3 bin 322'ye ulaştı, 76 bin 571 hasta da iyileşti.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve tüm dünyaya yayılmıştı.

YABANCI DİPLOMATLARA 'GELMEYİN' ÇAĞRISI

Çin'de ikinci dalga endişesinin arttığı günlerde Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yabancı diplomatlara Çin'e gelmeme çağrısı yapıldı.

Çin'deki bazı yabancı diplomatlarda koronavirüs tespit edildiği yönündeki raporların farkında olduğunu belirten Çin Dışişleri Sözcüsü, diplomatların Pekin'e gelmeyi durdurması gerektiğini söyledi.