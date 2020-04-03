AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve dünyayı saran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, kelimenin tam anlamıyla son 24 saatte dünyayı vurdu. Bir gün içerisinde, dün sabah saat 07.00'den bu sabaha kadar küresel pandemi, 5 bin 822 insanın hayatının sona ermesine neden oldu. Toplam can kaybı 47 bin 207'den 53 bin 29'a yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 15 BİNİ BULDU

Acı bilanço, vaka sayısına da yansıdı. Son bir günde dünya genelinde enfekte olanların sayısı 79 bin artarak, 936 binden, 1 milyon 15 bine yükseldi. Dünya genelinde vaka sayısı dün gece 23.00 sularında 1 milyon bandını aştı. İşte ülke ülke, küresel pandeminin gerisinde bıraktığı ürküten tablo...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 915 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 kişi artarak 13 bin 915'e çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut Kovid-19 vaka sayısının 83 bin 49’a ulaştığını açıkladı. Borrelli, yapılan tedavilerle 18 bin 278 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 10 BİN 348'İ BULDU

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi. Dünyada Kovid-19'dan kayıplarda İtalya'nın ardından ikinci sırayı alan İspanya'da, günlük en yüksek ölüm sayısına son 24 saatte ulaşıldı. Bakanlığın verilere göre son 24 saatte ölü sayısı 950 artarak 10 bin 348'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 102 artışla 110 bin 238'e yükseldi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 6 BİN 75'E ÇIKTI

ABD´de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 6 bin 75´e, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 228 bin 610'a yükseldi. ABD'nin Çin hükümetinin ülkedeki koronavirüs vakalarının ve ölümlerin sayısını bildirip bildirmediği konusunda bilgisinin olmadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump , "Çin´den bir muhasebeci değilim" dedi.

FRANSA'DA AĞIR BİLANÇO: 5 BİN 387 ÖLÜ

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 387'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 136 artışla 59 bin 105'e ulaştığını açıkladı. 12 bin 428 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

İRAN'DA CAN KAYBI 3 BİN 160'A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 124 kişinin daha hayatını kaybettiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 875 olduğunu açıkladı. Cihanpur böylece toplam ölü sayısının 3 bin 160'a, vaka sayısının da 50 bin 468'e ulaştığını belirtti.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 921 OLDU

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 569 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 921'e çıkarken, vaka sayısı ise 4 bin 243 artışla 33 bin 718 oldu.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI BİNE YAKLAŞTI

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 931´e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 77 bin 981 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 156 kişi virüs nedeniyle öldü. Almanya, dünyada, en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi.

RUSYA'DA CAN KAYBI 30'A ÇIKTI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, 771 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 548’e çıktığı bildirildi. 45 kişinin ise iyileştiği ifade edilen açıklamada, 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 30 olduğu aktarıldı.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 322 OLDU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de ise ölü sayısının 3 bin 322'ye ulaştığı vaka sayısının ise 76 bin 571 olduğu bildirildi. Çin´in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketiminin 1 Mayıs´ta yasaklanacağı öğrenildi.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 6 bin 483'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen ikisi kadın 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

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S.ARABİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 21 OLDU

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, ülkede 5 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybının 21'e ulaştığı belirtilen haberde, 165 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının da 1885'e çıktığı aktarıldı.