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Burası: Ağrı... Caddeye girmek için kuyrukta beklediler!

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sokağa çıkanlardan Cumhuriyet Caddesi'ne girmek isteyenler, polisin ateş ölçmesi nedeniyle oluşan uzun kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Sosyal mesafeyi koruyarak sırada bekleyenlerden ateşi ölçülenler caddeye alındı

koronavirüs önlemleri
DHA

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararların uygulanmasında aksaklık yaşanmaması için Ağrı Emniyet Müdürlüğü sıkı çalışma yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Polis, sağlık görevlileri eşliğinde ateşlerini ölçtükleri vatandaşların caddeye girişlerine izin veriyor.

TOMA'DAN UYARI ANONSLARI YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre bankaların önünde de bariyer kuran ekipler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile sık sık anons yaparak vatandaşlardan sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

PTT ŞUBESİNDE KUYRUK OLUŞTU

Öte yandan ateşleri ölçülerek caddeye alınanların buradaki PTT Şubesi'nde para çekmek için oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen cadde ve sokaklarda maskesiz ve eldivensiz gezen çok sayıda vatandaş objektiflere yansıdı.

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