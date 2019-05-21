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Son dakika... Yeni Zelanda saldırganı Brenton Tarrant 'terörizmle' suçlandı!

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Son dakika... 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı vaktinde Nur ve Linwood camilerine saldırı düzenleyerek 51 kişinin ölümüne sebep olan Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant resmi olarak terörizmle suçlandı.

Son dakika

Yeni Zelanda'da Chirstchurch kentindeki iki camiye silahlı saldırı düzenleyen Brenton Tarrant hakkında polisin terörizm suçlamasıyla dosya hazırladığı bildirildi.

Yeni Zelanda emniyetinden yapılan açıklamada, saldırgan Tarrant'ın, cinayet, silahlı saldırı ve yaralama suçlarına ek olarak, 2002 yılında kabul edilen Terörizmi Önleme Yasası kapsamında "terör eyleminde bulunmak" suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Kararın, emniyetin Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi, Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosu ile görüşmeleri sonucunda alındığı aktarılan açıklamada, "Suçlama 2002 tarihli Terörizmi Önleme Yasası'nın 6A bölümündeki terör eylemi suçunu işleyen Brenton Tarrant'a karşı yapıldı." ifadeleri yer aldı. 

Tarrant, terör suçlamasından hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak.

Emniyet yetkilileri, terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın 2 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Tarrant hakkında 51. cinayet suçlamasının yapıldığını bildirdi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta yapılan terör saldırısında 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

Tarrant, mahkemeye ilk kez çıkarılışında dalgıçların "her şey yolunda" anlamında olan ancak Naziler arasında "tamam" anlamına gelen bir işaret yapmış, sanığın eli ile yaptığı işaretin beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen "White Power" yani, beyaz güç hareketi olduğu iddia edilmişti.

 

 

 

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