Daily Mail gazetesi, 28 yaşındaki Brenton Tarrant adlı Avustralyalı saldırganın aşırı sağcı fikirlerle Neo Nazi ideolojisine yakın olduğu ve yedi yıl boyunca aralarında Kuzey Kore ve Pakistan olmak üzere çok sayıda ülkeyi ziyaret ettiğini yazdı.

Yeni Güney Galler'deki Grafton kasabasında yetişen Tarrant'ın babasının temizlik görevlisi, annesinin İngilizce öğretmeni olduğu, kendisinin ise kişisel antrenör olarak çalıştığı açıklandı.

Tarrant'ın, babasının ölümünden sonra kendisine kalan mirasla bitcoin alış satışı sayesinde kazandığı paralarla seyahat ettiği ortaya çıkarıldı.

2009 ve 2011 yılları arasında çalıştığı Grafton spor salonundaki eski patronu Tracy Gray, Tarrant'ın geziden sonra değiştiğini söyledi.

Saldırganın 2016 ve 2017 yıllarında Avrupa'nın çeşitli kentlerinde meydana gelen terör saldırılarından çok etkilendiği ve manifestosunu Neo Nazi ideolojisi ve Müslümanlardan nefret duygularıyla yazdığı belirtiliyor.

Saldırıyı gerçekleştirmeden önce hazırladığı manifestosunda, kendini sıradan beyaz bir adam olarak tanımlayan saldırgan, düşük gelirli İskoç, İrlanda ve İngiliz kökenli olduğunu belirtiyor.

Brenton Tarrant isimli saldırgan, 73 sayfalık bir mesaj yayımlamıştı. Mesajında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan aşağılık tehdit unsurlarıyla dolu ifadeler yer aldığı ortaya çıkmıştı.

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"DÜNYANIN EN İYİ KALPLİ İNSANLARI" YAZMIŞ

Kendini beyaz milliyetçi olarak tanıtan Christchurch katliamcısı Brenton Harrison Tarrant'ın, Kuzey Kore ve Pakistan'a sırt çantasıyla yaptığı geziler sırasında köklü bir değişiklik geçirdiğine inanılıyor. Tarrant'ın Pakistan'da çekildiği fotoğrafların altına, "Dünyanın en ciddi, iyi kalpli ve misafirperver insanıyla dolu inanılmaz bir yer" yazması da dikkat çekiyor.

Yeni Zelanda'da cami katliamının bir numaralı zanlısı Brenton Harrison Tarrant'ın Kuzey Kore'nin Ryanggang eyaletindeki Samjiyon Büyük Anıtı’nı ziyaret ettiği ve bir tur grubuyla poz verdiği fotoğraf ortaya çıktı. Tarrant'ın ayrıca geçtiğimiz yıl Pakistan'a yaptığı ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştığı bildirildi. Tarrant'ın Pakistan'da çekildiği fotoğrafların altına, "Dünyanın en ciddi, iyi kalpli ve misafirperver insanıyla dolu inanılmaz bir yer" yazması da dikkat çekiyor.

BRENTON TARRANT KİMDİR?

GEÇMİŞTE TÜRKİYE'DE DE BULUNMUŞ

Teröristlerden Brenton Harrison Tarrant'ın 2016'da iki ayrı tarihte Türkiye'de olduğu belirlendi.

TRT World'ün haberine göre, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katleden teröristlerden Avustralya vatandaşı Tarrant'ın, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden önce 17-20 Mart arasında Türkiye'de bulunduğu, darbe girişiminin ardından 13 Eylül'de tekrar Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Türk yetkililer, ikinci gelişinde 43 gün Türkiye'de kalan Tarrant'ın olası bir terör ya da suikast operasyonu gerçekleştirmek için burada bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

SİLAHLARDA YAZILI MESAJLAR

İki camiyi kana bulayan canilerin silah ve şarjörlerindeki mesajlar; katillerin tarihi olarak Türk ve İslam düşmanlığını gözler önüne serer nitelikteydi. Saldırganın silahının üstüne büyük harflerle "Turkofagos" yani "Türk Yiyici" yazdığı görüldü.

John Hunyadi: 1440 yılında Osmanlı Sultanı II. Murad'a karşı Belgrad Kuşatması sırasında direnen Macar komutanıydı. Döneminde Osmanlı ve Bulgarlara karşı mücadele etmişti. Osmanlı'ya karşı saldırılar düzenleyen Hünyadi Yanoş, 1441 yılında Osmanlı akıncı birliklerini mağlup edip Mezid Bey'i şehit etmişti. Bir yıl sonra Şahabeddin Paşa da aynı akıbeti yaşamıştı. Yanoş döneminde büyük bir Haçlı Ordusu da toplayıp Osmanlı'ya karşı mücadele etmeye çalışmıştı.

1683 (II.Viyana Kuşatması): 1683 yılında IV. Mehmet devrinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından Avusturya İmparatorluğu'na karşı düzenlenen ve başarısızlıkla son bulan kuşatmaydı. Kuşatmanın ardından bozgunun sorumlusu olarak Kara Mustafa Paşa idam edilmişti.

Miloş Obiliç: Osmanlı Padişahı Sultan I. Murad'ı, 1389 yılında yapılan I. Kosova Savaşı'nda, sırtından hançerleyerek şehit eden Sırp Despotu Lazar'ın damadıydı. Osmanlı tarafından zaferle sonuçlanan savaşın ardından Sultan I. Murad, zafer alanını gezerken yaralı olan Sırp Miloş Obiliç tarafından öldürülmüştü.

1189 (3. Haçlı Seferi): Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılar'ın elinden Kudüs'ü alması üzerine Avrupa'da yeni bir Haçlı Seferi düzenlendi. İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard, Kudüs’ü almak için Selahattin Eyyubi ile savaştı ancak başarılı olamadı. III. Haçlı Seferi krallar savaşı olarak tarihe geçti.

Turkofagos: Saldırganın silahının üstüne büyük harflerle "Turkofagos" yani "Türk Yiyici" yazdığı görüldü.

Alexandre Bissonette: Kanada'da 2017 yılında yine bir camiye girip silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonette, 6 kişiyi öldürmekten öbür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Charles Martel: Fransız Generali Charles Martel, 732 yılında Endülüs Emevileri'ne karşı savaşmış ve Endülüsleri durdurmuştu.

Antonio Bragadin: 16'ncı yüzyılda Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethi sırasında Lala Mustafa Paşa'ya karşı direnmişti. Esirleri öldürmemek üzere imzalanan Magosa Anlaşması'na uymadığı için Lala Mustafa Paşa tarafından derisi yüzdürülen Venedikli komutandı.

Anton Lundin Pettersson: İsveç'te okula Star Wars maskesi takarak gelip elindeki kılıçla okula giden 2 göçmen çocuğu öldüren bir göçmen düşmanıydı.

Odo The Great: Toulouse Savaşı'nda, 721 yılında Emevileri karşı galibiyet kazanan Aquitaine Dükü.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin şehit olduğu saldırıların baş zanlısı 28 yaşındaki Brenton Tarrant, mahkemeye çıkarıldı. Duruşma, "güvenlik" gerekçesiyle halka kapalı olarak yapıldı. Mahkeme salonunda elleri kelepçeli olduğu görülen Brenton Tarrant'ın, hakim kendisine yönelik suçlamaları okurken tepkisiz kaldığı bildirildi.

Tarrant, kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadı. Gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilen zanlı, 5 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Yeni Zelanda polisinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda yalnızca bir suçlama ile karşı karşıya kalsa da, ek suçlamalar da olacak. Bu davanın detayları mümkün olan en kısa sürede açıklanacaktır" denildi.

YAPTIĞI İŞARET OLAY OLDU

Avustralyalı cami katliamcısı Brenton Harrison Tarrant günün ilk saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Cinayetle suçlanan Tarrant kefalet başvurusunda bulunmadı. Tarrant, 49 kişinin ölümüne ve 48 kişinin yaralanmasına neden olan cami saldırılarının baş sorumlusu olarak yargılanacak. Tarrant mahkemeye mahkum kıyafetleri ve el ile ayakları prangalanmış şekilde çıkarıldı. Tarrant, dalgıçların "her şey yolunda" anlamında olan ancak Naziler arasında "tamam" anlamına gelen bir işaret yaptı. Sanığın eli ile yaptığı işaretin beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen "White Power" yani, beyaz güç hareketi olduğu iddia ediliyor.

HAKİME GÖRE BAŞKALARI DA VAR

Hakim Paul Kellar, Tarrant mahkemeden ayrıldıktan sonra, "Şu anda ortada bir cinayet suçlaması var, başkalarının olacağını varsaymak makul" dedi. Yeni Güney Galler'deki Grafton kasabasında yetişen Tarrant, Christchurch'un yaklaşık 360 kilometre güneyinde bulunan Dunedin şehrinde yaşıyordu. Avustralya polisi Tarrant’ın Grafton’daki olan bağlantılarını araştırıyor.

İKİŞER YARI OTOMATİK VE AV TÜFEĞİ VAR

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, katliamı "terörist saldırı" olarak nitelendirdi. Sanığın iki yarı otomatik tüfek ve iki ruhsatlı av tüfeği sahibi olduğunu söyleyen Ardern, ülkedeki silah sahibi olma yasasının en kısa sürede değiştirileceği sözünü verdi. Ardern, cinayetle suçlanan Tarrant’ın, aşırılıkçı hareketleri nedeniyle istihbarat servislerinin ya da polisin dikkatini çekmediğini açıkladı.

"KIZIM İÇİN DUA EDİN"

Katliamda kızı ile birlikte kurşunların hedefi olan Ürdünlü Waseem Daraghmeh, kızı ve saldırının kurbanları için dua istedi.



Daraghmeh, tedavi gördüğü hastanede, yakınlarının kayıtta olduğu kameraya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kendisi 4 kurşun, 5 yaşındaki kızı ise 3 kurşun yiyen adam, kızı için dua istedi. Waseem Daraghmeh'in kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Camiye girip, gül veren kişinin, "Bunları, kaybettikleriniz için bir sempati göstergesi olarak vermek istiyorum." dediği görülüyor.

SİLAH YASASI DEĞİŞECEK

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'ta camilerdeki katliamd sırasında, saldırganın 2'si yarı otomatik olmak üzere 5 silahı bulunduğunu söyleyerek, "Silah yasamız değişecek" dedi.

Ülkede güvenlik önlemlerinin üst seviye çıkarıldığını belirten Ardern, vatandaşlardan da şüpheli gördükleri durumları polise haber vermelerini istedi.

Saldırıdan etkilenen yabancılar arasında Türk, Malezya, Suudi Arabistan, Pakistan, Bangladeş ve Endonezya vatandaşlarının yer aldığı bilgisini paylaşan Ardern, toplantıdan sonra Christchurch'ü ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda yasalarına göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yaşından büyük ve geçerli nedeni olanlara veriliyor.

Terör saldırısının gerçekleştiği Christchurch kentine gidip Al Noor ve Linwood Camilerinde ve bölgede incelemelerde bulunacağını ifade eden Başbakan Ardern, hastanelerde 2'sinin durumu kritik, 40 yaralının bulunduğunu kaydetti.

Bölgeye, istihbarat görevlilerinin de yer aldığı, ek güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Ardern, "Gözaltına alınanlardan hiçbirinin Avustralya’da ve burada suç geçmişi bulunmuyor. Burada ve Avustralya’da takip listesinde değillerdi. Ülkemiz yastayken biz sorulara cevap arıyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUMP VE POMPEO'NUN PAYLAŞIMLARINA TEPKİ

Saldırı için "Berbat bir şey" değerlendirmesinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın, "terör" kelimesini kullanmaması dikkati çekti.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirme yaptı.

Saldırının "beyaz ırkçılık" söyleminin artışıyla ilgisinin olup olmadığıyla alakalı soruya Trump, "Bence hayır, çok ciddi sorunları olan küçük bir grup olduğunu düşünüyorum. Eğer Yeni Zelanda'da olanlara bakarsanız, muhtemelen durum budur. Konu hakkında henüz çok şey bilmiyorum." yanıtını verdi.

Saldırıyı düzenleyenlerin yazdığı manifestoyu görmediğini dile getiren Trump, "Berbat bir hareket" demekle yetindi.

Trump'ın saldırıyı "Berbat, berbat bir şey" sözleriyle tanımlarken "terör" kelimesini kullanmaması dikkati çekti. Saldırıyla ilgili ilk açıklamasında Trump, "Müslüman" kelimesini kullanmamamış, taziyede bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ise Müslüman veya cami kelimelerini kullanmadan taziye mesajı yayımlaması tepki çekti. Pompeo, açıklamasında, "Christchurch, Yeni Zelanda'daki mağdurların yas tutan ailelerine başsağlığı dilerim. Hiç kimse ibadet yerlerinde böyle bir şiddetten korkmamalıdır. Amerikan halkı, Yeni Zelanda'daki arkadaşlarımızla birlikte bu trajedi için yas tutuyor." ifadelerine yer verdi.

Pompeo'nun saldırıyı terörizm olarak tanımlamamasına Twitter'dan tepki yorumları geldi.