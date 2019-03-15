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İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.
Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor.
Bu arada katliamı yapan ve silahların görsellerini paylaşan Brenton Tarrant'ın Twitter hesabının kapatıldığı görüldü.
TÜRKİYE'YE TEHDİT
Saldırganın 70 sayfalık bir bildiri yayımladığı ortaya çıktı. Bu manifestoda Türklerle ilgili bir kısım da yer alıyor ve burada;
"Topraklarınızda barış içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında... Ama Boğaz'ın Batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz ve hamamböceği gibi topraklarımızdan atacağız.
Konstantinopolis'e (İstanbul'a) gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya, minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" ifadeleri yer alıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DA TEHDİT ETTİ
Saldırgan, yayımladığı yazıda, Erdoğan'ı "Halkımızın en eski düşmanı olan Türklerin ve Avrupa'daki en büyük terör örgütlerinin lideri" olarak tanımlayarak, tehditlerini sürdürüyor. Yine aynı yazıda, İslam ve terör örgütleri ifadelerini yan yana kullanarak aşağılık ifadelerine yer veriyor.
"YÜKSEK PROFİLLİ DÜŞMANLARI ÖLDÜR"
Manifesto şöyle başlıyor:
"Toplumlarımız içinde özgürce dolaşan ama düşman olduğu çok bilinen uluslar var. Başları dik, kendilerini dokunulmaz sanarak geziyorlar. Ne kadar hatalı olduklarını çok yakında anlayacaklar. Hainler, haince öldürülmeyi hak ediyor. 3 yıl da sürse, 30 yıl da sürse bu insanlar ırkımıza yaptıkları saldırıların bedelini ödemeliler. Dronelara bağlı patlayıcılar, motorsiklette silahlar, ne yöntem gerekirse bu hainlere bedelini ödetmeye, kullanılmalıdır.
" ANGELA MERKEL'İ ÖLDÜR, ERDOĞAN'I ÖLDÜR, SADIK HAN'I ÖLDÜR"
'Yüksek profilli düşmanları öldür' başlıklı bölümde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert ifadeler yer alıyor.
Saldırgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "halkımızın en eski düşmanı ve Avrupa'daki terör gruplarının lideri" sözleriyle tanımladığı görülüyor.
"Bu savaş lordu, Avrupa'yı ele geçiren askerlerini ziyaret edip gezinirken, öldürülüp kanının son damlasını görmeli. Ölümü, topraklarımızı istila eden Türkler ve Avrupa'daki etnik kökenliler arasındaki köprüyü, bölgedeki Türkleri zayıflatacak, aynı zamanda Rusya'yı da güçsüzleştirip, NATO'nun da bölünmesini sağlamış olacağız." dedi.
Beyaz karşıtı ve Alman karşıtı, her şeyin anası Merkel listenin başında. Onun kadar Avrupa'ya zarar veren az kişi var.
Londra'nın belediye başkanı, Sadık Han, aynı zamanda İngiliz insanların etnik yozlaşmasının sembolü. Pakistanlı Müslüman, şu anda Londra halkının temsilcisi olarak o koltukta oturuyor. Londra, İngiltere’nin kalbi. Başka bir sebebe gerek var mı bu işgalciden kurtulmak için?"
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞAHSIMI DA HEDEF ALAN...
"Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyada yükselişi seyreden İslam düşmanlıığ bireysel taciz çizgisini geçerek, toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir. Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlaşın batı toplumlarını da kanser gibi ele geçirmeye başladığı açıktır."
OLAY
Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.
Görgü tanıkları, Linwood Camisi'ndeki saldırganın kamuflaj giysi giydiğini ve motorsiklet kaskı taktığını söylerken, silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.
Görgü tanığı Ahmet el Mahmud ise, Al Noor Camisi'ndeki saldırganı, beyaz tenli, sarışın, kısa boylu ve şapka takıp koruyucu yelek giyen biri olarak tanımladı.
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