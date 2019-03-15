Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor. Türkiye'nin Yeni Zelanda Büyükelçisi Ahmet Ergin, son dakika bilgisine göre, gözaltına alınanların sayısının biri kadın 4'e yükseldiğini duyurdu. Ancak şu an için toplam kaç saldırgan olduğu bilinmiyor.



Türkiye'den de kınama mesajları gelmeye başladı.

ERDOĞAN: LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda'da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum."

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" dedi.

İBRAHİM KALIN: İSLAMOFOBİK FAŞİST TERÖRİZME DUR DEMELİ!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, Yeni Zelanda saldırısını kınadı.

Kalın, "Yeni Zelanda #Christchurch'te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." ifadelerini kullandı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 15, 2019

FAHRETTİN ALTUN: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Altun, "Christchurch'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Düşünce ve dualarımız kurbanlar ve onları sevenlerimizle... Bu, terörün her türlüsüne karşı birleşmemiz için de bir hatırlatıcıdır." dedi.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 15, 2019

OLAY

Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, Linwood Camisi'ndeki saldırganın kamuflaj giysi giydiğini ve motorsiklet kaskı taktığını söylerken, silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

Görgü tanığı Ahmet el Mahmud ise, Al Noor Camisi'ndeki saldırganı, beyaz tenli, sarışın, kısa boylu ve şapka takıp koruyucu yelek giyen biri olarak tanımladı.

ÖLEN VEYA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK

Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken, 6 kişinin hemen hastanelere aktarıldığını, 2 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Ahmet Ergin, operasyonların sürdüğünü, operasyonlara etkisi olmaması adına resmi bir açıklama yapılmadığını, ilk ulaşan bilgilerin kaynaklara göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği yönünde olduğunu, ancak bu sayının 30 civarına yükseldiğini, 40-50 yaralı olduğunu belirttiklerini ifade ederken, yine bu sayıların resmi kaynaklardan olmadığını, Yeni Zelanda'da daha önce benzer bir saldırı olmadığını belirtti.

TÜRKİYE'Yİ DE TEHDİT ETTİ

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor.

Saldırganın 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı. Bu manifestoda Türklerle ilgili bir kısım da yer alıyor ve burada;

"Topraklarınızda barış içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında... Ama Boğaz'ın Batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz ve hamamböceği gibi topraklarımızdan atacağız.

Konstantinopolis'e (İstanbul'a) gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya, minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" ifadeleri yer alıyor.