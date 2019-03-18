Yeni Zelanda'nın güneyindeki Christchurch kentindeki iki camiye saldıran teröristlerden Brenton Harrison Tarrant'ın hazırladığı ifade edilen "göçmen ve Müslüman karşıtı" açıklamaların olduğu manifestonun 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından 10 dakika önce Yeni Zelanda Başbakanlık ofisine, ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Simon Bridges, Parlamento Sözcüsü Trevor Mallard ile çok sayıda yerli ve yabancı basın organının bulunduğu 70 kadar farklı alıcıya gönderildiği, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit unsurlarıyla dolu ifadeler yer aldığı ortaya çıktı.

Tarrant'ın arkasında bıraktığı manifesto ve izlediği katliam çizgisi ise yeni değil. Zira daha önce hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri onlarca kişiyi öldürüp, arkalarında onlarca sayfalık manifestolar bırakan canilere şahit oldu.

ABD'Yİ ESİR ALAN BOMBACI: UNABOMBER

Unabomber adıyla bilinen ABD'li Theodore John Kaczynski'nin manifestosu, Yeni Zelanda katliamını gerçekleştiren Tarrant ve Norveç saldırılarını düzenleyen Breivik'ten ayrılarak tamamen teknoloji karşıtlığını içerse de, diğer iki saldırının başlangıcı olarak kabul edilebilir.

Dahi sınırı 140 olan IQ testinde 167 alan Kaczynski, FBI tarafından çok uzun yıllar yakalanamayan ve saldırılarını hatasız yapan bir matematik dehası olarak kabul ediliyor.

Daha 16 yaşındayken Harvard Üniversitesi'ne burslu kabul edilen, üniversiteler, hava yolları, teknoloji enstitüleri gibi yerlere gönderdiği el yapımı bombalarıyla 3 kişiyi öldürüp 23 kişiyi yaralayan Kaczynski'nin saldırılarına manifestosunun gazetelerde tam sayfa yayımlanması karşılığında son vereceğini söylediği biliniyor.

"Eğer hiçbir şiddet eyleminde bulunmasaydık ve bu yazılarımızı bir yayıncıya teslim etmiş olsaydık, büyük olasılıkla kabul edilmeyecekti. Eğer kabul edilmiş ve yayınlanmış dahi olsa, büyük olasılıkla fazla okuyucu çekmeyecekti çünkü medyanın koyduğu eğlence programlarını seyretmek, ciddi bir makale okumaktan daha eğlencelidir. Bu yazılar çok okuyucu bulsaydı bile, bu okuyucuların çoğu okuduklarını hemen unutacaklardı, çünkü akılları medyanın onları maruz bıraktığı yığınlarca materyal doldurulacaktı. Mesajımızı, topluma kalıcı bir etki bırakabilme şansıyla sunabilmek için insanları öldürmek zorunda kaldık." diyor Kaczynski manifestosunda...

FBI'ın yıllarca yakalayamadığı, araştırma sırasında üniversite ile havaalanlarının harflerini alarak 'Unabomber' kod adını verdikleri Kaczynski, 35.000 kelimelik manifestosunu New York Times ve Washington Post gazetelerinde yayımlatmayı başardı.

Kaczynski, kaleme aldığı manifestosunda olduğu gibi sanayileşme ve teknolojiye karşı çıkarak, Montana'da bir kulübede hayat sürmüş ve 1978'ten 1995'e kadar bombalama eylemlerini sürdürmüştür. Hakkında o güne kadar pek fazla bilgi edinilenemeyen Unabomber, hem ölümlere hem kalıcı hasara neden olan 'mektup içinde yolladığı bombalı saldırılarını' neredeyse hatasız yapıyordu.

İçine kapanık bir çocukluktan, kulübede tamamen ilkel bir hayata adım atmasıyla giderek daha da yalnızlaşmıştı. Söz verdiği gibi, manifestosu yayımlanınca bombalı saldırılarına bir süre ara veren Kaczynski'nin yakalanması ise erkek kardeşinin manifesto ile ağabeyinin yazıları arasında FBI'ın kurduğu bağlantıyı fark etmesiyle başlar. Avukatlarının 'Unabomber'ı 'akıl sağlığının bozuk' olduğu yönünde savunma yapmak istemeleriyle Kaczynski'nin kendini savunma talebi reddedilmişti. Hala ABD'nin en çok konuşulan, hatta bir seçim kampanyasına afiş olup, belgesel, tiyatro sahnelerine konu olan 'Unabomber'ın ruhsal durumu ile ilgili net bir sonuca varılmış değil.

İlerleyen yıllarda ortaya çıkan Noveçli katil Anders Behring Breivik'in ise, aralarında Türklerin de olduğu çok sayıda kişinin ölümüne neden olan saldırı öncesi yayımladığı manifestoda Kaczynski'nin satırlarına yer verdiği görüldü.