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        Haberler Dünya Son dakika: Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi | Dış Haberler

        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

        Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:58
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        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
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        Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol YTN televizyonunda canlı olarak yayınlanan konuşmasında sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

        Cumhurbaşkanı Yoon, ülke muhalefetinin 'yıkıcı' çabaları nedeniyle hükümetin felç olduğunu öne sürerken, sıkıyönetim kararıyla ülkenin demokrasisinin ve özgür bir Kore'nin yeniden inşa edileceğini söyledi.

        Sıkıyönetimin ana sebeplerinden birinin de Kuzey Kore unsurlarını ülkeden temizlemek olduğunu belirten Yoon, Güney Kore'nin anamuhalefet partisi olan Demokrat Parti, milletvekillerini 'acil' koduyla parlamentoya çağırdı.

        Ülkenin iktidar partisi olan Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-Hoon da sıkıyönetim ilanının yanlış olduğunu belirtirken, kararı engelleme sözü verdi.

        Ülke para birimi Won, sıkıyönetim kararının duyurulmasıyla yüzde 1 değer kaybederek dolar karşısında son iki yılın dip seviyesine geriledi.

        Ayrıntılar geliyor...

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