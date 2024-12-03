Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol YTN televizyonunda canlı olarak yayınlanan konuşmasında sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yoon, ülke muhalefetinin 'yıkıcı' çabaları nedeniyle hükümetin felç olduğunu öne sürerken, sıkıyönetim kararıyla ülkenin demokrasisinin ve özgür bir Kore'nin yeniden inşa edileceğini söyledi.

Sıkıyönetimin ana sebeplerinden birinin de Kuzey Kore unsurlarını ülkeden temizlemek olduğunu belirten Yoon, Güney Kore'nin anamuhalefet partisi olan Demokrat Parti, milletvekillerini 'acil' koduyla parlamentoya çağırdı.