Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!

Fatih'te yemek yediği restorandan hesabı ödemeden çıktığı öne sürülen Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar'ı iş yeri çalışanı bıçakladı.

DHA'nın haberine göre Sabah Omar, başından ve yüzünden yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Kasım Perşembe günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, yemek yediği restoranda 2 saat kaldı.

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RESTORAN ÇALIŞANI TAKİP ETTİ

Yemek yiyen ve alkol alan Omar, hesabı ödemeden iş yerinden ayrılmak isteyince çalışanlarla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine restorandan uzaklaştırılan Sabah Omar'ı iş yeri sahibinin kardeşi bir süre takip etti.

YÜRÜRKEN BIÇAKLADI

Aynı zamanda restoran çalışanı olan Fikret Demir, Chalak Sabah Omar'a Hamidiye Caddesi'nde yürürken bıçakla saldırdı. Omar ve Demir arasında çıkan arbedeyi elinde şemsiye olan başka biri ayırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken Omar saldırgandan şikayetçi oldu.