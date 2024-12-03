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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni! - Galatasaray Haberleri

        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!

        Galatasaray'ın stadının yanında bulunan 62 bin metrekarelik alanın imar planında değişikliğe gidildi. Bu bölgeye kapalı spor salonu inşa edecek sarı-kırmızılılar, değişiklik sonrasında sporcuların kalabileceği zemin + 7 katlı bir tesis de yapabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:37
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        Seyrantepe'ye spor ve konaklama tesisi izni!
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        Galatasaray'ın stadının yanında bulunan 62 bin metrekarelik alanın imar planında değişikliğe gidildi.

        Galatasaray, 2022 yılında kulübe tahsis edilen bu araziye bütün spor branşlarının tek yerde çalışabileceği spor alanları ve sporcuların konaklayabileceği bir bina etmeyi planlıyor.

        Araziye açık ve kapalı basketbol, voleybol vb. spor alanlarının yanı sıra güreş, okçuluk gibi salon sporları ile kapalı ve açık yüzme havuzu yapılabilecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçen günlerde aldığı karara göre bu arazinin 1000'lik imar planında değişikliğe gidildi.

        Söz konusu imar planındaki değişikliğe göre Galatasaray bu araziye kapalı spor salonunun yanında sporcu ve taraftarların konaklayabileceği bir bina da inşa edebilecek.

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        Aynı zamanda kapalı spor tesisi alanlarında taraftar ve sporcuların ihtiyaçlarına yönelik olarak büfe, lokanta ve ticari üniteler ile toplantı ve konferans salonları, sporcu ve taraftara yönelik ticari üniteler ile kamp tesisi de inşa edilebilecek.

        Spor tesisine hizmet edecek ticari ünitelerin zemin artı üç, konaklama tesisisin ise zemin artı yedi katlı olmasına karar verildi.

        Sarı-kırmızılılar konaklama tesisinde tüm branş sporcuları ve teknik heyetlerinin sezon boyunca konaklamasının sağlanmasını ve böylece ciddi bir tasarrufa gitmeyi planlıyor.

        Galatasaray bu arazideki binayı Fenerbahçe'nin de Topuk Yaylası'nı kullandığı gibi boş dönemlerde değerlendirip ek gelir de sağlayabilir.

        Sarı-lacivertliler, Düzce'nin Topuk Yaylası'ndaki 82 dönümlük araziyi 2009 yılında 25 yıllığına kiralamıştı.

        2011 yılında yapımı tamamlanarak hizmete giren tesisin tapusu 2017 yılında Fenerbahçe'ye geçmişti.

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