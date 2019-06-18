Şarkıcı Zerrin Özer, bugün menajeri Kemal Aslan aracılığı ile kamuoyuna bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada evliliğinin temelden sarsıldığını ve Murat Akın’a boşanma davası açtığını belirtti.

İşte Özer cephesinden yapılan o açıklama:

Değerli basın mensupları;

16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.

"O BİR SERVET AVCISI"

Zerrin Özer'in eşi yüzünden mağdur olduğunu iddia eden ve kimliğini açıklamayak istemeyen bir kişi şunları söyledi:

O bir servet avcısı. Zerrin hanım aşık olabilir ama o kişinin sevdiğini düşünmüyorum. Cebinde 5 kuruşu olmayan bir adam. Nakit param yok dediğimde 'telefonunu sat' dedi.

"400 BİN TL DOLANDIRILDIM"

Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım ise, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı’nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı.

Seda Hanım, 16 Kasım 1984 doğumlu olduğunu söylediği Murat Akıncı’nın ilerleyen dönemlerde çirkin yüzünü gösterdiğini ve kendisini tehdit ettiğini hatta oğlunu öldürmekle korkuttuğunu söyledi. Mahkeme kayıtlarında bu bilgilerin hepsinin bulunduğunu ifade eden Seda Hanım, bu süre zarfında kendisinden tek kuruş bile alamadığını açıklayarak işinden olduğunu ve kendisini Mahmut Atalay olarak tanıtan Murat Akıncı’nın yalancı ve dolandırıcı olduğunu belirtti.

"BENİ GÖRDÜĞÜ GÜN EVLENME TEKLİFİ ETTİ"

Nur isimli bir kadın da Akıncı hakkında şunları söyledi:

Flört aşamasında benden 80 bin TL istedi. Ben de vermedim. Sonra fotoğraflarıma montaj yapıp beni rezil etmekle tehdit etti. Sahte kimlikle dolaştığı için polis ona ulaşamıyor. Zerrin Özer, çok tehlikeli bir insanla evli. O cehennemden çıkan bir iblis. Ağır suçla yargılanıyor. Bu adam hakkında hapis kararı var. Beni gördüğü gün evlenme teklifi etti. Tanınmış bir iş adamının 1.5 milyon lirasını otelden çaldı. Otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.