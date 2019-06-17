Şarkıcı Zerrin Özer, Murat Akıncı ile dün akşam evlendi. Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesindeki düğün törenine 100 kişi katıldı. 61 yaşındaki Zerrin Özer, oldukça mutlu olduğunu söylerken bu sabah tatsız bir sürprizle karşılaştı.

TV programlarına telefonla bağlanan 3 kadın, eski sevgilisi olduğunu söyledikleri Murat Akıncı'nın çeşitli zamanlarda kendilerini dolandırdığını iddia etti. Dün akşam saat 20.00'de evlenen Zerrin Özer, bu sabah 08.00'de kocası hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarıyla karşılaştı.

Zerrin Özer ile Murat Akıncı'nın düğün törenine müzik sektöründen sadece Şehrazat'ın katılması dikkat çekti.

"SADE VE CİCİ BİR GELİNLİK GİYEBİLİRİM"

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde katıldığı 2. Sayfa programında, özel hayatına dair şu açıklamaları yapmıştı:

Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda… İki seneye yaklaşıyor ilişkimiz başlayalı… Sevgilim bizim camiadan değil. Kır düğünü gibi bir şey olabilir. Çok sade ve cici bir gelinlik giyebilirim.