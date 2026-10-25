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        Batman Petrolspor: 3 - Esenler Erokspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor ile Esenler Erokspor'la karşılaştı. Mücadelede 2-0 geriye düşen ev sahibi ekip, maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 15:27 Güncelleme:
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        Batman Petrolspor'dan müthiş geri dönüş!

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Erokspor'un gollerini 50. dakikada Guelor Kanga ve 62'de Yusuf Erdoğan kaydetti ve 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller ise 69'da Metehan Mert, 85. dakikada Pedrinho (p) ve 90+2'de ise Mickael Biron'dan geldi.

        Bu sonucun ardından 3 maçtır kaybetmeyen Batman Petrolspor 23 puana ulaştı. Esenler Erokspor ise 12 puanda kaldı.

        Ligin 13. haftasında Batman Petrolspor deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak. Erokspor ise sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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