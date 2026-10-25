Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hava durumu 16 derece olacak
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak dev derbide hava durumunun 16 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 11:21 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 16 derece olmasının beklendiği ifade edildi. Nem oranı ise yüzde 90 olacak.
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