Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hava durumu 16 derece olacak

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hava durumu 16 derece olacak

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak dev derbide hava durumunun 16 dereceyi göstermesi bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dev derbi öncesi hava durumu netleşti!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 16 derece olmasının beklendiği ifade edildi. Nem oranı ise yüzde 90 olacak.

        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi

        İstanbul Maltepe'de, bir evde çıkan yangıda aile fertleri evde mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda evde bulunan anne ve baba yaralı olarak kurtarıldı. 12 yaşındaki İbrahim K., ise enkaz haline dönen evden cansız halde çıkartıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

        #süper lig
        #fenerbahçe
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!
        Gezi teknesi battı! Balıkesir'deki faciada kayıp doktor aranıyor!
        Gezi teknesi battı! Balıkesir'deki faciada kayıp doktor aranıyor!
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        “Mekke Anlaşması’na evet, erken seçime itiraz etmeyiz”
        “Mekke Anlaşması’na evet, erken seçime itiraz etmeyiz”
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Fransa'da protestolar sürüyor
        Fransa'da protestolar sürüyor
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Koşuyorum öyleyse varım
        Koşuyorum öyleyse varım
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        İsrail'de hükümet karşıtı protesto
        İsrail'de hükümet karşıtı protesto
        Hayranları onun gibi kokmak istiyor
        Hayranları onun gibi kokmak istiyor
        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!
        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!
        "16 yaşındaki kızlarla podyuma çıkmam"
        "16 yaşındaki kızlarla podyuma çıkmam"
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa